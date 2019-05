‘Sandrino’: terminate le riprese del film di Pasquale Caprì

Condividi

Con un lungo quanto soddisfatto “Stooop”, seguito da un grande applauso, si sono concluse le riprese di

“Sandrino – Il film”, il lungometraggio con protagonista il personaggio ideato e portato sulle scene dall’attore

Pasquale Caprì.

“Un’esperienza entusiasmante, intensa ed emozionante – ha detto l’artista reggino -. Sono felice e

soddisfatto del lavoro fin qui svolto, ma siamo soltanto all’inizio di questo importante progetto. Adesso

arriverà il bello”.

Location scelta per le ultime scene S. Stefano d’Aspromonte, in particolare Gambarie, che ha finalmente

regalato una tiepida giornata primaverile. Così, prima un drone ha sorvolato la piazza e le piste del centro

montano, poi le riprese si sono spostate all’interno dell’Hotel Centrale e in alcuni tratti del Comune di S.

Stefano.

Naturalmente, non sono mancati i curiosi che, anche se a distanza, hanno provato a cogliere qualche

anteprima o a scattare un selfie con i protagonisti del film. Impegnati nelle ultime scene i personaggi

principali, ovvero Pasquale Caprì, Benvenuto Marra e Giorgio Casella, con un cammeo di Pasquale Pitasi nei

panni del direttore dell’hotel e la presenza alcune comparse.

Non sono mancati i momenti di ilarità grazie a Caprì che, usando le sue “mille voci”, ha piazzato battute

ispirate da quanto stava accadendo durante le riprese. E nella pausa pranzo, per attori e operatori, ecco un

tavolo ricco di prodotti tipici offerto dall’azienda “Sapori di Calabria”.

Così, dopo alcune ore di lavoro, la troupe composta da Lorenzo Amadeo, Francesco Nucara, Eleonora

Caracciolo, Pasquale Malara, Peppe Tripodi, Caterina Callipo, Davide Manganaro e Ivan Purpura ha dichiarato

chiuse le riprese tra sorrisi e reciproche congratulazioni. Grande soddisfazione anche per Paola Praticò e

Antonio Rieto, presidente e vicepresidente dell’associazione culturale “’Ndi salamu” che ha prodotto il film.

Adesso non resta che attendere il montaggio e poi l’attesissima uscita nelle sale di “Sandrino – Il film”,

prevista durante il prossimo autunno.

“Un grazie di vero cuore a tutta la macchina organizzativa – ha aggiunto Caprì -, agli attori, alle comparse,

alle aziende sponsor, senza le quali non saremmo qui, ed a tutti coloro che – ha poi concluso -, con

straordinario impegno, ci stanno accompagnando verso questo prestigioso traguardo”.