Affluenza in Calabria alle 12: Reggio Calabria maglia nera

Giorno di elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. C’era curiosità di conoscere il primo dato relativo all’affluenza.

Fino alle ore 12, secondo i dati del Viminale a Reggio Calabria ha votato solo l’8,56%. A Cosenza il 12,68%, a Vibo il 10,32%, a Catanzaro l’11,70% e a Crotone il 10,12%.

Occorre precisare che in alcune località si vota anche per le amministrative, per le quali esistono altre percentuali: 19,63% a Crotone, 17,36% a Cosenza, 16,23% a Vibo Valentia, 15,09% a Reggio.