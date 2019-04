“Stabat Mater” di Karl Jenkins’ : l’opera al Cilea di Reggio Calabria

Condividi

L’Associazione Freetogether Onlus comunica che in data odierna presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’opera “Stabat Mater” di Karl Jenkins; l’evento è l’ultimo appuntamento del Festival Internazionale di cori e orchestre “PRIMAvera Mediterranea”, organizzato dalla stessa associazione e cofinanziato dalla Regione Calabria (PAC 2014-2020, annualità 2018, misura 3.1). Il progetto ha anche ottenuto il patrocinio morale del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Sono intervenuti: il Direttore Artistico del Festival Marialuisa Fiore, il Direttore dell’Orchestra Sinfonica “FreeTogether” Bruno Tirotta ed il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Nicola Irto.

Lo “Stabat Mater” di Jenkins è una composizione sublime, commovente, emozionante, che verrà eseguita a cori uniti da più di 100 coristi e da un’orchestra di 50 elementi; la novità consiste nella rappresentazione che avverrà in forma scenica, lasciando però la parte di protagonista assoluta alla musica.

Quest’opera ha la caratteristica moderna di fondere la musica tradizionale occidentale (orchestra e coro) con suggestioni mediorientali regalate da strumenti e voce etnici.

Tradizionalmente gli “Stabat Mater” si concentrano sulla sofferenza della Madonna al momento della crocifissione di Gesù, ma a differenza della maggior parte degli adattamenti del testo, Jenkins usa anche lingue diverse dal latino, inserendo le lingue principali dell’epoca e persino l’inglese per rendere la comprensione internazionale e poter “parlare” ad ogni cuore. Il lavoro di Jenkins si estende su dodici movimenti, sei dei quali usano testi diversi dal poema originale, come ad esempio il brano “And the Mother did weep” che presenta una fraseggio cantato simultaneamente in inglese, latino, greco, aramaico ed ebraico; oppure “Lament”, una poesia della moglie di Jenkins, Carol Barratt e “Incantation”, che è in parte cantato in arabo antico tradotto in inglese e aramaico.

L’appuntamento è quindi per mercoledì 17 aprile 2019 alle ore 20:30 presso il Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria; gli artisti coinvolti sono:

Orchestra Sinfonica “FreeTogether” diretta da Bruno Tirotta

Alessia Giardini – Contralto | Jessica Grande – Voce etnica

Cori: FreeTogether diretto da Marialuisa Fiore, San Paolo diretto da Carmen Cantarella, Mater Decor Carmeli diretto da Tito Paviglianiti

Direttore artistico: Marialuisa Fiore

Direttore creativo: Alessio Caccamo