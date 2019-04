SelliOn Motion Village, 24-28 aprile a Sellia per la valorizzazione del borgo

Condividi

Dal 24 al 28 aprile il Comune di Sellia inaugura il primo progetto in Calabria che unisce le arti visive all’ospitalità degli appartamenti diffusi, volto innovativo del soggiorno turistico: SelliOn Motion Village. Cinque intense giornate di performance, workshop e attività nei punti nevralgici della vita locale del borgo della presila catanzarese in cui, ispirate dalle pietrose viuzze del centro, dalla buona cucina, dai racconti e dagli incontri, le performance multimediali sono pensate per connettere gli artisti al tessuto sociale, la loro fruibilità, uno stimolo innovativo per un ritrovato senso di condivisione, di bellezze e risorse che ora come allora hanno ancora molto da mostrare e raccontare. Il progetto ha come capofila il Comune di Sellia guidato dal sindaco e consigliere provinciale, Davide Zicchinella, ideato e diretto da Giorgia Boccuzzi ed Emi Bianchi dell’associazione “Confine Incerto” è risultato tra i vincitori dell’avviso pubblico regionale per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei Beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria annualità 2018. Il progetto, finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito delle risorse relative agli interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria (annualità 2018) è stato presentato questa mattina nella Sala Giunta della Provincia di Catanzaro, oltre alla presenza di Zicchinella e Giorgia Boccuzzi, di Salvatore Bullotta, responsabile amministrativo dell’Assessorato regionale alla Cultura, e Laura Trapasso, copy e social media. L’incontro è stato moderato dal giornalista dell’Ufficio stampa di SelliOn Motion Village, Bruno Mirante.

Ad illustrare i particolari del progetto la project management, e direttore artistico, Giorgia Boccuzzi. Si parte dal titolo del progetto che “gioca” sul nome di Sellia – sorta sul monte Sellion – e la proposizione inglese “on” nel suo significato proprio di circuito attivo, e si arriva all’intenzione di fare di Sellia una vera e propria fucina creativa per cinque giorni.

Fumetto, motion graphics, live performing, illustrazione e grafica digitale sono le tecniche scelte da artisti “glocal” (locali ma dal respiro internazionale) per interpretare e realizzare un itinerario di interventi interconnessi per dare nuova linfa all’offerta culturale dell’incantevole borgo medievale che si erge alto sul Monte Sellion. Lorenzo Chiricò, Paola Loprete, Claudia Olivadese e Vincenzo Lazzaro, Laura Stancanelli, Ehab Halabi Abo Kher, Stefano Orsetti e Simonluca Spadanuda sono gli artisti che risiederanno nel borgo allo scopo di realizzare interventi di carattere permanente. Come ha anche ben approfondito Laura Trapasso, ospite d’onore, che proporrà un workshop dedicato all’illustrazione aperto alla partecipazione della cittadinanza, sarà Lucio Parrillo, uno dei maggiori illustratori/pittori italiani riconosciuti all’estero. La sua arte spazia dall’illustrazione per l’editoria ai comics, dalla pittura pop-surrealista fino all’arte Sacra. In questi ultimi anni ha esposto nelle Gallerie d’arte di tutto il mondo e nelle maggiori rassegne internazionali di arte e illustrazione, soprattutto negli USA e in Europa, New York, San Diego, Kansas City, Germania, Francia, Italia, Malta, etc. Affinché il legame tra opera d’arte e bene archeologico e culturale sia attinente alla storia del borgo, gli artisti saranno seguiti dall’archeologo Lorenzo Chiricò (Presidente APS Asperitas) mentre Linda Verre, storica dell’arte, sarà la curatrice dell’intero processo di creazione affinché la messa in relazione tra opera artistica ed opera pubblica sia armoniosamente e coerentemente valorizzata. Il 25aprile, grazie alla collaborazione con l’associazione “Route 106”, un trekking urbano condurrà i visitatori attraverso le bellezze naturali, museali e archeologiche del borgo dove incontreranno gli artisti nel pieno delle loro attività in un percorso che si concluderà all’interno del “Parco Avventure in Borgo” di Sellia.

Negli ultimi anni l’amministrazione comunale di Sellia, anche per rispondere alla necessità di ripopolamento, ha fortemente contribuito a un recupero storico – identitario quale stimolo di crescita sia in termini culturali che economici: sono stati recuperati due antichi frantoi del XV/XVI secolo e restaurati e inaugurati quattro complessi museali come il Museba (Museo dei Bambini), l’Ecomuseo, il Museo del Fumetto e il Museo della Scienza. E’ all’interno e all’esterno dei musei, oltre che negli edifici storici, che gli artisti del SelliOn Motion Village realizzeranno le loro performance al fine di costruire itinerari culturali per contribuire ad una migliore fruibilità delle risorse del territorio. Del resto, secondo Salvatore Bullotta, “questo progetto coglie pienamente lo spirito dei principi con cui abbiamo voluto ripartire le risorse del Piano azione e di inclusione, differenziando gli operatori culturali per invogliare a investire i in una progettualità che non fosse fine a se stessa. L’intento – ha spiegato ancora – era proprio di finanziare progetti e attività che qualificassero i contenitori culturali e avvicinassero i cittadini, a prendere coscienza del patrimonio materiale e immateriale e quindi del valore di quel territorio. E Sellia in questo è stata esemplare”. Un’identità forte è una finestra sul mondo, capace di includere in sé anche le altre. E il sindaco di Sellia, Davide Zicchinella, si è detto orgoglioso del fatto che “la Regione Calabria ha ritenuto questo evento meritevole di finanziamento (il progetto è arrivato 19esimo su 119 finanziati, ndr). Ci siamo fatti forti di questa nostra capacità di fare cultura e di riempire i nostri contenitori – ha detto ancora – partendo dalle nostre radici ma guardando al futuro. Abbiamo guardato con occhi nuovi la nostra storia, e abbiamo cercato di dare una speranza, contrastando isolamento e spopolamento con la cultura. Crediamo di essere sulla strada giusta”. La programmazione prevede, infine, la creazione di un Catalogo Ufficiale contenente un report con immagini e informazioni sugli interventi realizzati dagli artisti tra le vie del borgo. Informazioni utili e programma completo su www.sellionmotionvillage.com.