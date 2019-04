Bando Voucher I4.0: 120.000 euro per le imprese, c’è tempo fino al 24 aprile

Condividi

La Camera di Commercio di Catanzaro ha pubblicato sul proprio sito web il bando Voucher Digitali Industria 4.0 2019, una misura già finanziata lo scorso anno e che punta a una più capillare diffusione della “cultura digitale” tra le imprese della provincia di Catanzaro, all’innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici e al sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione.

Il bando, reperibile sul sito internet istituzionale della CCIAA, prevede voucher del valore massimo di 10mila euro per singola impresa e per il sostegno a corsi di formazione e servizi di consulenza in materia di innovazione. Possono beneficiare delle agevolazioni le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locali nella provincia di Catanzaro e in regola con tutti i requisiti fissati dall’art. 4 del bando.

Le richieste di voucher dovranno essere trasmesse dalle ore 8.00 del 24 aprile 2019 alle ore 21:00 del 24 giugno 2019 esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese” disponibile all’interno del sistema Webtelemaco di InfoCamere – Servizi e-gov.

«Lo scorso anno – ha detto il presidente della CCIAA di Catanzaro Daniele Rossi -, i voucher digitali hanno contributo a migliorare le nostre imprese. Quest’anno, con l’incremento al limite per ogni voucher, gli interventi finanziabili potranno certamente essere più corposi e quindi portare a risultati ancora più concreti. Mi auguro che questo strumento, così come altri che il sistema camerale mette a disposizione, venga sfruttato a dovere dalle imprese della nostra regione perché possono rivelarsi davvero utili a ridurre il divario con il resto del Paese».