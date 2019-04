A Messina si parlerà della ‘Questione venezuelana’

Condividi

L’Associazione MUST è lieta di comunicare che in data 15 aprile alle ore 11.45 si

svolgerà, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Aula “Buccisano”,

un seminario relativo alla “Questione Venezuelana”. Il tema è chiaramente di grande

attualità e avrà come protagonisti gli studenti che si confronteranno con esperti del

mondo del diritto e delle relazioni internazionali. L’incontro sarà utile per

confrontarsi sulle trasformazioni sociali e politiche che stanno attraversando il Paese

ormai da mesi.

La conferenza verrà aperta dal Direttore di Dipartimento Prof. Mario Calogero che

porgerà i saluti istituzionali, prima di passare la parola alla Prof.ssa Lina Panella,

Docente di Diritto Internazionale che modererà l’evento. Ad intervenire saranno il

Prof. Daniele Pompejano, Docente di Storia e Istituzioni delle Americhe e il Prof.

Pierangelo Grimaudo, Docente di Diritto Pubblico. Inoltre, gli studenti avranno modo

di ascoltare anche il Prof. Luiz Guillherme Arcaro Conci, docente dell’Università di

San Paolo che analizzerà l’effetto delle trasformazioni politiche venezuelane

all’interno del continente Latinoamericano.