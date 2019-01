Reggio Calabria – Il 50^ a anniversaro del cinefoto club Andreoni

Condividi

Il Cine Foto Club Vanni Andreoni, per la ricorrenza del suo 50° Anniversario della fondazione

(04.02.2019), ha organizzato una manifestazione che si svolgerà all’interno del Castello Aragonese di

Reggio Calabria dal 6 al 12 febbraio 2019.

La cerimonia di inaugurazione è fissata per sabato 9 febbraio alle ore 10:00, con:

– interventi di soci e amici;

– un approfondimento fotografico a cura di Giuseppe Pappalardo (B.F.I. – Seminatore e Docente

FIAF) dal tema “Il tempo nella fotografia”;

– l’attivazione di una postazione delle Poste Italiane spa per l’apposizione dell’Annullo Speciale

Filatelico commemorativo dell’evento.

Dopo la pausa pranzo, seguiranno nello stesso pomeriggio:

– l’inaugurazione della piazza intitolata a Giovanni (Vanni) Andreoni, sita sul lungomare di

Gallico, così come deliberata dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 187 del 28.8.2017 con

la seguente motivazione: fondatore a Reggio Calabria del “Cine Foto Club” un’associazione

che tanto ha contribuito a diffondere l’arte fotografica nella nostra città;

– la proiezione, ancora al Castello Aragonese, di audiovisivi realizzati dai soci del sodalizio e dal

DIAF (Dipartimento Audiovisivi della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

Il programma prevede, inoltre, per l’intero periodo 6/12 febbraio:

– una esposizione, presso il Castello, di documenti storici dell’attività cinquantennale del circolo;

– una esposizione fotografica collettiva antologica dei soci ed ex soci, dalla quale emergono i

mutamenti e l’evoluzione della fotografia e delle tecniche fotografiche, oltre che della società.

La manifestazione gode del Riconoscimento Regionale FIAF U01/19.

Gli orari di apertura del Castello sono: 08:30 – 13:00; 15:30 – 18:30, lunedì chiuso.