Primo evento per Altra Psicologia Calabria

Si terrà sabato 19 gennaio, dalle ore 10:00, presso lo spazio di co-working del Centro di

Ricerca per le Arti Contemporanee – CRAC di Lamezia Terme il primo evento targato

AltraPsicologia in Calabria. Sarà presente come ospite e conduttrice dell’incontro

Gaetana D’Agostino, vicepresidente di AP, rappresentante dell’Ordine degli Psicologi

Sicilia e consigliera nazionale dell’Ente Previdenziale degli Psicologi (ENPAP). Tutti gli

psicologi e gli studenti di psicologia sono invitati a partecipare all’evento gratuito,

un’occasione per conoscersi, fare rete e discutere insieme della professione.

L’Associazione Nazionale di categoria degli psicologi si occupa di politica professionale:

nata nel 2005 per promuovere un miglioramento della cultura psicologica e della

professione di psicologo, intende rappresentare i circa 100.000 Psicologi e Psicologhe

iscritte/i all’Ordine Nazionale e nello specifico i 2000 professionisti calabresi.

Informazione, tutela e promozione della professione. Questi i tre capisaldi dell’azione di

AltraPsicologia che, negli anni, ha saputo interpretare e accogliere i bisogni di una

comunità professionale insidiata dai casi di abusivismo, dalle criticità occupazionali e

dal difficoltoso dialogo con le istituzioni. Obiettivi conseguiti attraverso un approccio

realistico, scevro dai proclami e dalle promesse irrealizzabili, ponendo al centro la

dignità del lavoro e la funzione sociale degli psicologi italiani.

Da poco AltraPsicologia è presente anche in Calabria, con una struttura di

coordinamento regionale e dei referenti per ogni provincia. Una rappresentanza tanto

attesa quanto necessaria, considerando la presenza capillare dell’associazione nel

contesto nazionale, il numero di iscritti nella nostra regione (ad oggi più di 100) e le

difficoltà di un territorio afflitto dallo spopolamento, dalla disoccupazione e dalla

galoppante presenza di casi di abusivismo professionale e sovrapposizione di

competenze con la figura dello psicologo (counselor, pedagogisti clinici e non solo).

Un’associazione capace di intercettare il crescente bisogno di informazione e tutela dei

colleghi e della salute dei cittadini, di contribuire alla costruzione di un’identità

professionale forte per interfacciarsi con le istituzioni locali, spesso scarsamente o non

efficacemente orientate alla corretta collocazione dello psicologo nei diversi contesti

sociali e lavorativi.

Dalle criticità alle prospettive di crescita, questo il percorso che l’associazione ha

inaugurato in Calabria nel 2018 e che desidera continuare a percorrere, assieme alla

comunità professionale del territorio, anche per il 2019.

Gli obiettivi di AltraPsicologia sono:

● Sviluppare uno spazio informativo immediato, trasparente e di qualità per lo

psicologo e i cittadini;

● Creare un’aggregazione professionale forte e coesa, consapevole del proprio

valore, attorno ad un progetto per la psicologia che sia etico, credibile e

sostenibile;

● Pianificare iniziative per la promozione della professione presso la società civile

e presso il mercato del lavoro;

● Rappresentare gli psicologi presso le istituzioni.

● Nel perseguire questi obiettivi, AltraPsicologia si ispira a principi di colleganza,

qualità, etica (rispetto e chiarezza), coerenza e innovazione.