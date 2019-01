Premio di poesia ‘Maria, madre del buon cammino’: il bando di partecipazione

Condividi

La Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – S. Venera di Trappitello/Taormina indice l’Undicesima Edizione del Premio Internazionale di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino”, così articolato:

Art. 1 – Sezioni: Sono previste 5 Sezioni.

ADULTI – (oltre i 15 anni)

Poesia in Lingua Italiana a tema religioso; Poesia in Vernacolo Siciliano a tema religioso (con traduzione in Lingua Italiana); Poesia in Lingua Italiana a tema libero; Poesia in Vernacolo Siciliano a tema libero (con traduzione in Lingua Italiana).

JUNIORES – (fino ai 15 anni)

Poesia in Lingua Italiana o Vernacolo Siciliano a tema libero, religioso e no.

Art. 2 – Giuria: La Giuria sarà nominata dagli Organizzatori del Premio.

Art. 3 – Selezione: Per ognuna delle 5 Sezioni verranno selezionati, a giudizio insindacabile e inappellabile della Giuria, i primi tre classificati e gli assegnatari di Menzioni d’Onore, di Merito e Speciali.

Art. 4 – Premiazione: I vincitori saranno proclamati nel corso della Cerimonia di Premiazione che si terrà nel 2019.

Art. 5 – Modalità di Partecipazione: E’ possibile partecipare a più Sezioni, ma con una sola opera per Sezione, dichiarata di propria esclusiva creazione; gli autori si assumono pertanto la responsabilità e garantiscono l’autenticità delle opere. Gli elaborati vanno inviati in sette copie, di cui sei anonime e una contenente l’indicazione della Sezione a cui si partecipa, le generalità, l’indirizzo, recapiti telefonici (fisso e mobile) ed eventuale e-mail, presso PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU’ – S. VENERA – Via Francavilla – 98039 Trappitello Taormina (ME) oppure consegnati presso l’Ufficio Parrocchiale entro il termine di Giovedì 31 Gennaio 2019. Si raccomanda di allegare breve curriculum. Gli Organizzatori del Premio si esimono da ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi postali. Si consiglia di contattare l’Organizzazione per accertarsi dell’avvenuto recapito delle Liriche.

Art. 6 – Le opere, già inviate come da Art. 5, qualora se ne abbiano i mezzi, per esigenze organizzative, vanno trasmesse in formato Word anche al seguente indirizzo e-mail: poesia.m.buoncammino@katamail.com

In caso di stampa di una antologia del Premio, non si garantisce la pubblicazione delle Poesie non pervenute tramite e-mail.

Art. 7 – Per la partecipazione al Premio è richiesto, per spese di segreteria, un contributo complessivo di Euro 10.00 indipendentemente dal numero delle Sezioni alle quali si partecipa. Il contributo va inviato in contanti (si consiglia posta raccomandata). La partecipazione alla Sezione Adulti del Concorso è gratuita per gli studenti che partecipano tramite Scuola. E’ altresì gratuita la partecipazione alla Sezione Juniores del Premio.

Art. 8 – Gli elaborati inviati non saranno restituiti e potranno essere pubblicati dagli Organizzatori del Premio senza che i Poeti abbiano nulla a pretendere come diritti d’autore.

Art. 9 – E’ facoltà dell’Organizzazione, qualora si rendesse necessario, apportare modifiche al presente Regolamento.

Art. 10 – La partecipazione al Premio comporta automaticamente l’accettazione di tutti gli Articoli del presente Regolamento.