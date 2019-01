Economia, Diritto e Management della sanità: corso di Unirc e Ordine dei Medici

Condividi

Già prevista la conferenza stampa di presentazione del primo

Corso di Alta Formazione per la Dirigenza Sanitaria “Economia, Diritto e Management della

sanità”, promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Reggio

Calabria unitamente all’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. La conferenza

stampa, durante la quale interverranno i rappresentanti degli Enti organizzatori del Corso. Si

svolgerà il prossimo 9 gennaio, alle ore 11,30 presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici Chirurghi

ed Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria in Via Sant’Anna II tr.