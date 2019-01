Dalla caverna alla città greca: l’Arte di abitare in un seminario di BCsicilia

Condividi

Organizzato da BCsicilia, dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo e con il patrocinio del Comune di Bagheria, si terrà il seminario dal titolo “L’Arte di abitare”.

Il corso prevede tre lezioni che si svolgeranno a Bagheria presso Villa Cattolica SS.113 dalle ore 15,30 alle ore 19,30. Sono previste inoltre tre visite guidate. Si inizia venerdì 11 gennaio 2019 con la conferenza dal titolo “Dalla caverna al villaggio”, relatore sarà Massimo Cultraro, Archeologo del CNR, a cui farà seguito, domenica13 gennaio, la visita guidata ad un sito preistorico. Il secondo incontro si terrà venerdì 18 gennaio dal titolo “La città punica”, relatore sarà Adriana Fresina, Archeologa e Soprintendente del Mare, mentre domenica 20 gennaio è prevista la visita a Mozia. Nella terza lezione di venerdì 25 gennaio si parlerà invece della “Città greca in Sicilia”, con una relazione di Amedeo Tullio, Archeologo – Università di Palermo, mentre domenica 27 gennaio si terrà la visita guidata a Selinunte. Presenteranno il seminarioAlfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, Franco Miceli, Presidente appcpa, Romina Aiello, Assessore alla Cultura del Comune di Bagheria e Maria Giammarresi, Presidente della Sede di Bagheria di BCsicilia. A tutti gli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso. Per gli architetti il seminario è valido come credito formativo. Per informazioni Tel. 335.6236293 – Email: bagheria@bcsicilia.it.