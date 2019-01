A Cosenza un’imperdibile mostra su Leonardo da Vinci

Condividi

A 500 anni dalla morte del genio più amato della storia universale anche la città di Cosenza celebra Leonardo come merita e come avviene nel resto del mondo.

Si inaugura martedì 15 gennaio nel Museo Multimediale di piazza Bilotti la mostra “Da Vinci Alive Experience – 500 Years of Genius”, con la possibilità di acquistare i biglietti a partire dalle 10 dello stesso martedì e con un’anteprima per la stampa fissata quel giorno alle 11, per aprire quindi, subito dopo, l’ingresso al pubblico.

Un vero e proprio spettacolo di immagini emozionali ed emozionanti che catapultano in un’esperienza immersiva come già l’open space bruzio, luogo destinato esclusivamente a questo tipo di proiezioni, ha abituato a vivere.

Un’esposizione virtuale che è ispiratrice e che potrà essere visitata fino al prossimo 30 giugno.

All’anteprima con i giornalisti sarà presente il sindaco Mario Occhiuto.

Per tutte le info sui biglietti e sui pacchetti di ingresso si può consultare il sito www.davincicosenza.it.