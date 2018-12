Ritorna Calabria Dona il 21 dicembre in tutta la Calabria

Condividi

Calabria Dona..musicaè l’iniziativa benefica che ogni anno porta, durante le ricorrenze festive, in luoghi dove questi periodi hanno un sapore diverso e particolare, gioia, sorrisi e…musica; In contemporanea in tutta la Regione Calabria Sona porta i suoi musicisti e la sua solidarietà.

Calabria Dona… porta lo spirito della festa in collaborazione con i tanti artisti e le associazioni del territorio.

Ogni anno un’iniziativa diversa per condividere musica, e dedicare momenti di sano entusiasmo a chi è più sfortunato di noi. Gli artisti hanno scelto quest’anno di coinvolgere i centri per disabili e centri con soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico. Da Cosenza a Reggio Calabria, da Catanzaro a Crotone, da Corigliano Calabro a Lamezia Terme tanti artisti coinvolti per questa iniziativa che anche nel 2018 vede CalabriaSona in prima linea per regalare sorrisi.

Gli artisti Calabria Sona saranno impegnati ad intrattenere e a portare alcuni doni alle famiglie, agli operatori ma soprattutto ai bambini.

I centri coinvolti in contemporanea il 21 Dicembre saranno:

Associazione A.S.D. Lucky Friends di Lamezia Terme, Associazione Heart Arte Accademy di Mendicino, A.S.D. Nemo di Cosenza, Associazione di Volontariato Agiduemila di Reggio Calabria, Centro Lucrezia di Catanzaro, Centro Marianna D’Agostino Coop. Shalom e Associazione Autismo KR a Crotone, Centro diurno per minori e ragazzi diversamente abili “Guardo oltre” di Vibo Valentia, Onlus Anffas Corigliano-Centro Socio Educativo di Corigliano Calabro (CS).

“Dal pubblico che ci segue in tutti i festival, in tutti gli eventi e in tv noi riceviamo tanto – ha affermato Valentina Balistreri che sta coordinando l’evento per Calabria Sona – abbiamo pensato di restituire qualcosa a chi ne ha più bisogno”.

Una nota di merito va all’impegno degli artisti, alla loro adesione immediata all’iniziativa, nonché alla grande disponibilità e al loro entusiasmo. L’evento è inserito nei progetti nazionali “aspettando la festa della musica 2019”ed è sostenuto dal coordinamento Telethonpresieduto da Raffaele Marasco che porteranno dei doni per i ragazzi.

Nei prossimi giorni verranno ufficializzati tutti gli artisti che prenderanno parte all’iniziativa.