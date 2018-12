Reggio Calabria – A Rosalì ‘Il mondo in un presepe’

Condividi

Anche quest’anno l’Associazione “Amici di Fatima” in piena sinergia e costante collaborazione con le agenzie educative presenti nel territorio di Rosalì : la parrocchia, rappresentata dal parroco don Francesco Velonà , e l ’I.C. Radice/ Alighieri di Catona alla diligente guida dal dirigente, l’avvocato Simona Sapone, ha proposto la 2^ edizione della mostra- concorso dal titolo

“ Il Mondo in un Presepe”.

L’associazione, negli anni, tra le molteplici attività religiose e sociali, non ha volutamente disatteso la realizzazione di manifestazioni e progetti miranti alla crescita umana e civile dei ragazzi, al fine di avviare e/o consolidare tra essi l’incontro e il dialogo tra culture diverse e la convivenza civile.

Il lavorare nella scuola e quindi potenziare gli interventi educativi che essa, già pone in essere, è stato e sarà parte integrante delle linee programmatiche dell’associazione anche in futuro.

La tematica del concorso, proposta agli alunni dell’I.C. Radice/ Alighieri di Catona oltre che religiosa, ha una valenza culturale e civile ed entra in pieno nelle predette finalità. Gli alunni, eterogenei per provenienza territoriale, razza, cultura e religione, hanno espresso, nelle opere che hanno realizzato con la propria sensibilità, fantasia e tecnica, gli usi e i costumi del proprio territorio e della propria religione oltre che il loro mondo interiore. Il lavoro di gruppo, richiesto per la realizzazione delle opere, ha fatto sicuramente maturare negli alunni la crescita dell’identità collettiva e individuale in una sfera interculturale e religiosa diversificata.

Le opere saranno esposte il 20 e 21 dicembre a Reggio Calabria, presso la galleria di palazzo San Giorgio ed il 22 dicembre presso la piazza Matteotti a Catona.

Dal 23 dicembre 2018 tutti i presepi saranno presentati presso la Chiesa Santa Maria d’Itria di Rosalì e il 5 gennaio 2019 gennaio alle ore 17:00 le prime tre opere classificate saranno premiate all’interno di una manifestazione, dove tutti i ragazzi partecipanti saranno protagonisti insieme alle proprie famiglie e la comunità in un clima di festa, amicizia e aggregazione con il territorio.