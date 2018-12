Con il consueto saggio natalizio la Virtus Reggio chiude un brillante 2018

La società di ginnastica Virtus Reggio con il consueto saggio Natalizio conclude brillantemente un 2018 ricco di successi e soddisfazioni.

Tante le gratificazioni per i risultati sportivi conseguiti,le benemerenze ricevute e la partecipazione ad eventi e spettacoli importanti a cui e’ stata chiamata a partecipare. Tra tutti, di grande rilevanza, e’ stata la partecipazione al Gran Galà dello Sport organizzato dal CONI Provinciale , con la presenza tra tanti ospiti illustri dell’Olimpionico Massimiliano Rosolino. Le ginnaste,di fronte ad una platea gremita di autorità,tecnici ,dirigenti e atleti di tutte le Federazioni sportive hanno letteralmente incantato tutto il pubblico presente con una performance suggestiva,ricca di passaggi spettacolari e di forte impatto scenico, sottolineati da applausi continui e consensi unanimi .Nella stessa serata ben 35 ginnaste della Virtus sono state premiate per i risultati sportivi conseguiti nel corso dell’anno: la partecipazione all’evento Europeo “ EUROGYM “, tenutosi in Belgio ,e i risultati alle Finali Nazionali di Rimini: 2 Fasce ORO, 2 Fasce Argento di Squadra e 2 Premi Nazionali conquistati come ”Migliore Coreografie”.Ottimo anche il lavoro delle ginnaste individualiste che hanno ben figurato in terra Marchigiana piazzandosi anche loro ai vertici Italiani. La Virtus Reggio inoltre lo scorso Luglio e’ stata ricevuta dal Sindaco Giuseppe Falcomatà e dall’Assessore allo Sport Giovanni Latella presso la sala “Monsignor Ferro” di palazzo Alvaro.Sindaco e Assessore si sono complimentati con i dirigenti Rocco Loprevite ed Enzo Costantino e le Tecniche Rina Albanese e Carmen Loprevite per il meticoloso lavoro svolto con passione e professionalità da anni, consegnando delle targhe di riconoscimento. Importanti inoltre le collaborazioni con tutti gli istituti a Indirizzo Sportivo della citta’:grande prestigio per un gruppo di alunne del Liceo “Leonardo Da Vinci” e del “Vittorino Da Feltre”,ginnaste della Virtus, che lo scorso Novembre si sono esibite alla presenza del presidente del CONI Nazionale Giovanni Malagò in visita a Reggio Calabria. Numerosi inoltre gli eventi a cui la Virtus Reggio ha preso parte durante il corso dell’anno:ha calcato il teatro Odeon in occasione del Musical “Miseria e Nobilta’,e’ stata chiamata per aprire l’Half Marathon di Reggio Cal. partita da Piazza Duomo,e’ stata ancora una volta protagonista dell’evento cittadino “Mediterranean Wellnes”, di fronte l’incantevole scenario dell’Arena dello Stretto in occasione delle festivita’ mariane e ha partecipato ,con un folto numero di allieve di varie fasce d’età, al flash mob tenutosi a Piazza Duomo lo scorso Dicembre in occasione dell’uscita quadro della Madonna della Consolazione. Durante le festività Natalizie inoltre si e’ esibita con le ginnaste dello staff agonistico sul palco allestito presso Piazza Italia. Chiusura in bellezza per la Virtus Reggio con il consueto Saggio Natalizio che ha visto la partecipazione di tutte le allieve della società ,dalle più piccoline alle ginnaste più grandi che,con i genitori e pubblico presente hanno condiviso un momento di aggregazione ,gioia e serenità conclusosi con il tradizionale scambio di auguri.