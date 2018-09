Reggio Calabria – Sambatello ha salutato Padre Carlo Cuccomarino

Condividi

Sabato 8 Agosto a Sambatello, presso la Parrocchia Madonna delle Grazie e San Sebastiano Martire, dopo la celebrazione di una Solenne Messa che ha destato momenti di forte emozione e commozione, la Comunita’ Sambatellina ha voluto porgere il proprio saluto a Padre Carlo esprimendogli tutta la gratitudine per cio’ che ha fatto in questi cinque anni e per il percorso Spirituale ormai tracciato ai Sambatellini , dai piu’ piccini e fino agli anziani .

I Parrocchiani di Sambatello hanno voluto sottolineare le doti di umilta’ e umanita’ fuori dal comune con cui Padre Carlo si e’ prodigato in questi anni ,nel massimo silenzio, per i piu’ disagiati della comunita’,dagli ammalati alle famiglie dei carcerati, ed’ e’ proprio questo il percorso che gli e’ stato designato con il nuovo incarico e che lo terra’ impegnato nei prossimi anni.

Mercoledi’ 12 Settembre sempre in Sambatello, si Celebrera’ una Messa solenne d’ingresso al nuovo Parroco, Don Emmanuel Mbamba.