Crosia (Cs) – Terme, per gli anziani trasporto gratuito

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale – Assessorato alle Politiche Sociali, garantisce il trasporto gratuito alle Terme di Spezzano Albanese per un ciclo di cure termali, a scopo terapeutico, riservato a 100 anziani residenti.

Il servizio, rivolto agli ultrasessantenni, ha preso il via lo scorso 24 settembre e terminerà il prossimo sabato 6 ottobre 2018.

Questa iniziativa – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Graziella Guido – si incastona in una cornice ancora più ampia di servizi e idee che nel corso dell’anno solare vengono proposte nell’ambito dei servizi sociali. Iniziative volte ad agevolare le categorie più deboli e bisognose di sostegno. Nonostante le difficoltà di bilancio, infatti, continuiamo a porre tra le priorità le esigenze sociali della nostra comunità. Anche quest’anno – continua – abbiamo garantito il reddito di inclusione, l’assistenza scolastica agli studenti diversabili, l’accompagnamento scolastico per i bambini delle scuole materne, l’assistenza domiciliare gratuita per le persone non autosufficienti. E poi, ancora, è stato attivato uno “Sportello famiglia” per garantire supporto a coloro che presentano particolari problematiche, oltre che informazioni per il pubblico per reti di supporto sociale. È ancora attivo su richiesta il servizio di accompagnamento per gli anziani del centro storico per le visite mediche e l’accesso ai servizi sanitari. Infine, anche quest’anno ci sarà il servizio mensa scolastica gratuita per le famiglie meno abbienti, oltre alla riduzione, grazie al contributo comunale sulla stessa mensa e sul trasporto scuolabus per le famiglie numerose.

Insomma – conclude Guido – credo di poter affermare senza ombra di dubbio che insieme agli uffici comunali, abbiamo avviato una vera e propria rivoluzione di questo settore che sta dando e continuerà a dare i suoi frutti nel tempo.