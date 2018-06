Riforma Pensioni 2018: quota 100 e abolizione Legge Fornero, il Governo frena?

Condividi

Il Governo Conte ha una brutta gatta da pelare chiamata “contratto”. Il documento sottoscritto da Lega e Movimento Cinque Stelle rappresenta lo strumento che ha unito due forze politiche rivali sotto una stessa missione. Sotto la lente d’ingrandimento della campagna elettorale di Salvini e Di Maio sono spesso finite le pensioni e la necessità di abolire la Riforma Fornero. Un’idea ambiziosa se si considera che, nel 2012, l’allora Governo Tecnico di Mario Monti si trovò a cambiare le cose unicamente per evitare un’implosione dell’ Inps e l’impossibilità a mantenere in piedi il sistema previdenziale secondo quelle che erano le vecchie condizioni.

A pagarne le conseguenze furono soprattutto i lavoratori che si trovavano ad un passo dal terminare il loro percorso lavorativo e che, invece, di punto in bianco si sono dovuti immedesimare nella prospettiva di dover lavorare ancora a lungo prima di raggiungere l’agognato assegno pensionistico.

Semplificando e traducendo in parole povere: a partire dal 2019, in virtù dell’innalzamento dell’aspettativa di vita, per andare in pensione in Italia serviranno 67 anni e almeno venti di contributi. Un traguardo troppo pretenzioso secondo Lega e Movimento Cinque Stelle che aspirano, attraverso il lavoro del Governo Conte, a rendere il sistema più flessibile e a permettere ai cittadini di raggiungere la pensione con maggiore anticipo. Secondo quanto espresso dal ‘contratto’ le due forze politiche proveranno a far adottare al Paese le così dette “quote” come base del sistema previdenziale.

Raggiungere l’assegno pensionistico attraverso Quota 100 significherebbe che, a partire dai sessantaquattro anni, per andare in pensione sarebbe sufficiente avere trentasei anni di contributi. La via d’uscita, dunque, sarebbe rappresentata dal raggiungimento del numero 100 sommando gli anni di età e quelli di contributi.

Pensioni: non solo Quota 100

L’altra quota sarebbe Quota 41 attraverso cui potrebbe lasciare il lavoro chiunque abbia versato quarantuno anni e mezzo di contributi, indipendentemente dall’età. Considerando le attuali prospettive si tratterebbe di uno sconto considerevole per una larga fetta dei lavoratori ormai avanti con l’età, ma naturalmente questo avrebbe un costo per il Paese. Secondo le stime servirebbero circa cinque miliardi di euro. Il capitolo pensioni rappresenta un passaggio importante del Governo Conte, poiché, considerata la campagna elettorale, Salvini e Di Maio si giocano molto della loro credibilità su quello che, da sempre, è stato un punto in cui c’è stata convergenza di idee: le pensioni.



Tuttavia, negli ultimi giorni, sembrano arrivare segnali che suggeriscono dei rallentamenti rispetto all’idea lanciata dal leader della Lega che riteneva la riforma possibile entro cento giorni dall’insediamento. Il numero del Movimento Cinque Stelle, ospite di Lucia Annunziata su Rai Tre, ha iniziato a mutare il termine abolizione in superamento a riguardo della Legge Fornero, sottolineando come dovrà trattarsi di un provvedimento a costo zero, attraverso la creazione di un fondo ad hoc, post- ponendola in fatto di priorità alla necessità di stilare la Legge di Bilancio.

E c’è chi giura che in seno al Governo non ci sia molta voglia di spingere sull’acceleratore, perché l’obiettivo del ministro Tria sarebbe quello di assicurare sostenibilità a lungo termine alla finanza pubblica.