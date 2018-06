Reggio Calabria – Arriva Einar

Condividi

martedì 19 giugno ospite del centro commerciale Porto Bolaro il giovane talento della squadra blu che ha conquistato il terzo gradino dell’ultima edizione di “Amici”: EINAR

Nel pomeriggio a partire dalle 17,00 circa Einar sarà presso il Centro per incontrare i sue fans e firmare le copie del suo cd.

Da venerdì 1 giugno, è in radio “Chi ama non dimentica”, il singolo inedito di EINAR incluso nell’omonimo EP di debutto, disponibile presso il punto Media World di Porto Bolaro dove insieme al cd verrà rilasciato il pass per l’accesso prioritario al palco.

“Chi ama non dimentica” è una ballad intensa, scritta da Tony Maiello, e racconta la fine di una storia d’amore e la consapevolezza di quanto una passione possa rimanere indelebile nel tempo.

L’album “EINAR” è composto da 4 brani inediti e 3 cover magistralmente interpretate dal giovane semifinalista di Amici. Oltre a “Chi ama non dimentica”, l’EP contiene gli inediti “Notte d’agosto” (scritto da Tony Maiello), “Salutalo da parte mia” (scritto da Daniele Magro) e “Non c’è” (scritto da Einar), questi ultimi due già presentati sul palco del celebre show. A chiusura dell’EP le cover “Il diario degli errori”, “Giudizi universali” e una particolare versione di “Io che amo solo te” piano e voce.

EINAR è nato a Cuba nel 1993, arriva in Italia a 9 anni e vive in provincia di Brescia. Lavora come operaio, ma da sempre la sua passione è la musica e il canto. È stato il primo allievo di Amici 17 ad aver conquistato la maglia del Serale dove si è contraddistinto per le sue esibizioni ed interpretazioni, tra le più emozionanti del programma.