Parte la rassegna ‘Music on the Rooftop’ all’Hotel Medinblu**** di Reggio Calabria

L’Hotel Medinblu****, in collaborazione con Gabriele Marcianò e Alessio Laganà, ha il piacere di presentare la sua prima rassegna musicale “Music on The RoofTop”

4 artisti di livello internazionale si esibiranno nel suggestivo scenario del terrazzo dell’Hotel Medinblu **** nelle loro uniche date calabresi. Il primo appuntamento vedrà ospite Michael Supnick Quartet martedì 3 luglio alle ore 21.00.

Trombettista americano, Michael Supnick è considerato uno dei principali esponenti del “New Orleans Jazz”. Cantante, entertainer, multi strumentista. L’artista è noto anche per aver preso parte al fortunato film “La leggenda del pianista sull’Oceano” con la regia di Giuseppe Tornatore. Il repertorio è molto vario ma sempre improntato ai classici del jazz dal dixieland allo swing.

Il 2 agosto l’Hotel Medinblu**** ospiterà Daria Biancardi, esplosiva voce soul del panorama internazionale e protagonista del programma The Voice, dove si è fatta notare immediatamente scatenando l’entusiasmo del pubblico di Rai 1 con la sua voce “black” frutto degli anni passati a Brooklyn fra la comunità afroamericana. Nel 2016 ha partecipato al Porretta Soul Festival 2016 e al Castefranco Soul Festival. Si è esibita in numerosi teatri italiani ed europei ed ha collaborato con musicisti come il bassista Mike Baker ( Whitney Houston) il bassista Alec Mistain ( Diana Ross) , il saxofonista Waldo Wheathers ( James Brown).

Il 19 agosto sarà la volta di Esther Ovejero, cantante e compositrice originaria delle Canarie con una vastissima esperienza nel blues, funky, soul e jazz. La Ovejero ha all’attivo diversi dischi, tre dei quali a suo nome e molte collaborazioni importanti. Voce potente e versatile, nel 2009 Esther ha avuto l’onore di aprire il concerto di Rod Stewart a Tenerife. Lei e la sua band hanno partecipato a numerosi festival in giro per l’Europa. Esther è talento, energia e freschezza.

Il 24 agosto chiuderà la prima rassegna del Music on The RoofTop Xantoné Blacq cantante e pianista londinese per anni al fianco di Amy Winehouse. Si muove fra soul e jazz. Il suo ultimo album «Revelation» è già un piccolo cult nella disco soul nel Regno Unito ed ha raggiunto il primo posto nella UK Soul Chart. Oltre che con Amy, Blacq – cresciuto con il mito di Quincy Jones, Herbie Hancock e Stevie Wonder – nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti internazionali ed arrangiato per gli Earth Wind & Fire.

Dopo il successo del progetto, Contenitore di Idee, l’Hotel Medinblu**** continua il proprio percorso culturale aprendo nuovamente le proprie porte alla città di Reggio Calabria con 4 appuntamenti musicali di livello internazionale. I concerti inizieranno alle ore 21.00.

Per informazioni e prenotazioni 0965 312982

Via D. Tripepi 98 – Reggio Calabria