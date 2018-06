Da Reggio Calabria a docente in area alla Bocconi, la storia di Carmelo Priolo

Condividi

Studio, tenacia e motivazione, ecco come Carmelo Priolo, originario di Santo Stefano in Aspromonte (RC), viene ingaggiato come docente in area “Supply chain” per un importante Master di alta formazione svolto presso una delle Top 10 università al mondo, la Bocconi.

“Sda Bocconi Microsoft Dynamics Academy Talents è un programma di formazione manageriale e tecnologica per creare professionisti in grado di essere direttamente inseriti, dalle Aziende Partner, su progetti di consulenza, a supporto dell’offerta Microsoft Dynamics”.

Carmelo consegue la laurea triennale in Scienze Economiche presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, successivamente la magistrale in Economia a Messina, per poi completare il ciclo di studi con un Master in Banca e Finanza a Bologna.

Dopo una breve esperienza come analista dati per un importante istituto bancario, si trasferisce a Milano approdando così nel mondo della consulenza, assunto presso una prestigiosa Multinazionale.

Vivendo quotidianamente il business delle aziende Manufacturing, sia in italia che all’estero, in brevissimo tempo si conferma come professionista nelle aree: Produzione & Logistica.

Nonostante, dunque, il proprio background accademico, accoglie la sfida e riesce ad affermarsi come esperto di sistemi ERP, diventando così un punto di riferimento per clienti e colleghi.

Il consiglio che Carmelo si sente di rivolgere principalmente a tutti quei giovani del dimenticato sud è: arrendersi MAI, perseverare SEMPRE.