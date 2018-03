Regione, Oliverio: “Maggioranza proiettata su problemi Calabria”

Condividi

“E’ andata molto bene, sono molto soddisfatto. E’ stata una discussione franca, responsabile, matura ma soprattutto proiettata sui problemi della Calabria. Il filo che ha contrassegnato gli interventi di tutti i consiglieri sono stati i problemi della Calabria, la necessita’ di capitalizzare e soprattutto di valorizzare il lavoro fatto in questi anni in termini di programmazione di risorse, di risposte ai problemi del territorio, ai bisogni sociali attraverso una riallacciamento dei rapporti con la societa’, le forze sociali ed i territori”. Cosi’ il presidente della Regione Mario Oliverio ha sintetizzato l’esito della riunione avuta con i consiglieri della maggioranza. “La preoccupazione di tutti cioe’ – ha aggiunto – e’ fare in modo che la Calabria possa vivere questa stagione nuova che si e’ aperta e quelle che sono le risorse messe in campo. Risorse che sicuramente produrranno effetti positivi nella vita della regione, soprattutto rispetto ai bisogni reali di questa terra, a partire dalla sofferenza sociale che coinvolte una grande parte della societa’ calabrese in termini di disoccupazione, di poverta’, che si sono allargate nel corso di un lungo periodo perche’ la risposta non c’e’ stata. Risorse – ha proseguito Oliverio – gia’ destinate in questa direzione e che devono arrivare ai beneficiari. Maa soprattutto la politica di investimenti messa in campo e di valorizzazione delle risorse in direzione delle imprese, dell’assetto e della difesa del suolo, della messa in sicurezza del sistema degli edifici scolastici, delle infrastrutture”. “Sicuramente – ha detto poi Oliverio parlando della Giunta – il rilancio passera’ attraverso la necessita’ di affrontare i problemi aperti che sono riferiti ad alcuni assessori non piu’ nella loro funzione ed il vicepresidente che e’ stato eletto deputato. A lui i migliori auguri di buon lavoro per la nuova esperienza. Tutto questo e’ l’occasione per un rilancio dell’attivita’ amministrativa e di governo. Anche di questo abbiamo discusso ed ho avuto pieno mandato dei consiglieri perche’ si possano affrontare questi nodi nel rispetto dell’autonomia del presidente. Da parte di tutti c’e’ stata questa sottolineatura, devo dirlo, e ho apprezzato questo approccio maturo e responsabile. Non c’erano dubbi da questo punto di vista. Mandato a che’ si rilanci in direzione dei problemi della Calabria e dei problemi che dobbiamo affrontare ed a cui abbiamo gia’ lavorato, per dare risposte. E saranno date in tempi rapidi. Non abbiamo discusso di deleghe ma del progetto generale che bisogna mettere in campo. Bisogna accelerare il percorso perche’ abbiamo problemi che dobbiamo affrontare, a partire anche dalle questioni di snellimento delle procedure e di snellimento e allegerimento della macchina burocratica. Problemi sui quali da piu’ tempo sto insistendo e sui quali la stessa maggioranza ha posto l’accento, naturalmente in direzione sempre della capacita’ di corrispondere ai bisogni di questa terra accumulati nel corso di decenni e rispetto ai quali e’ necessario che questa maggioranza si ponga in termini di rispondenza piena, come stiamo facendo gia’ nel corso di questi anni”. Infine, in merito alle elezioni regionali in programma il prossimo anno, Oliverio ha sostenuto che “c’e’ una maggioranza che, attraverso questa azione di governo, presentera’ il conto ai calabresi. La preoccupazione e’ quella, innanzi tutto, di rispondere ai bisogni dei calabresi. Naturalmente poi verranno da se’ le consequenzialita’. La sfida e’ nella capacita’ di rispondere ai bisogni dei calabresi e della Calabria. Questo e’ il centro delle nostre preoccupazione, delle preoccupazioni della maggioranza che governa la regione in questo momento. Naturalmente ci sara’ il tempo di affrontare anche le elezioni e saranno affrontate meglio se ci presenteremo col programma dispiegato pienamente e portato a buon fine”.