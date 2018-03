Reggio Calabria – I punti all’ordine del giorno per il prossimo Consiglio Comunale

Il Presidente del consiglio comunale Demetrio Delfino, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, ha convocato il Consiglio , in sessione straordinaria, per il giorno 13.03.2018 alle ore 9,00 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

⦁ APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L`APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L`ANNO 2018. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE;

⦁ DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L`APPLICAZIONE DEL TRIBUTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L`ANNO 2018;

⦁ DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTA PER L`APPLICAZIONE DELL`ADDIZIONALE COMUNALE ALL`IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L`ANNO 2018. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE;

⦁ DIFFERIMENTO AL 31.03.2018 DEL TERMINE DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE C.C. N. 7/2018, PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DEFINIZIONE IN VIA AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO NOTIFICATE AI CONTRIBUENTI NEGLI ANNI DAL 1° GENNAIO 2000 AL 16 OTTOBRE 2017;

⦁ DIFFERIMENTO AL 30.04.2018 DEL TERMINE DI CUI ALL’ART. 73 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE C.C. N. 96/2017 PER L’ADEGUAMENTO DELLE FORNITURE ESISTENTI E SANZIONI PER LA MANCATA REGOLARIZZAZIONE DEGLI UTENTI;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO D. LGS 267/00 – ART. 194 LETT. A) TUEL – TITOLI ESECUTIVI NOTIFICATI IN OTTOBRE 2017, NOVEMBRE 2017 E DICEMBRE 2017.

Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale si riunirà, in seconda convocazione, il giorno 14.03.2018 alle ore 9,00.