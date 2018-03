Messina – Alle 12 ha votato il 18%

Condividi

Il rilevamento dell’affluenza dei votanti a Messina per l’appuntamento elettorale di oggi, domenica 4, effettuato alle ore 12, ha fatto registrare 33.804 votanti pari ad una percentuale del 18,17 per cento. Il rilevamento dell’affluenza dei votanti a Messina effettuato alle ore 12, per l’appuntamento elettorale delle politiche del 2013 aveva fatto registrare 23.539 votanti con la percentuale del 12,19 per cento per la Camera dei Deputati e 13,54 per cento per il Senato della Repubblica. Alle politiche del 2008, sempre al rilevamento delle ore 12, erano stati 28.747 i votanti, pari ad una percentuale del 14,11 per cento. Per le politiche del 2006, la percentuale era stata del 15,10 per cento con 29.697 votanti.