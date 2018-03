Elezioni, affluenza ore 12: Reggio ultima in Calabria

Condividi

Secondo quanto il riporta ansa.it è del 14,64%, in aumento rispetto al dato di 8,7% del 2013 quando però si votò in due giorni, l’affluenza ai seggi da parte degli elettori calabresi registrata alla rilevazione delle 12. Le operazioni di voto si stanno svolgendo in maniera regolare in tutta la regione.

La provincia in cui si è votato di più è quella di Catanzaro dove si è recata alle urne il 16,01% seguita di stretta misura da Cosenza (15,95%). Seguono le province di Crotone (14,20), di Vibo (13,92) e Reggio Calabria (13,26).

A Catanzaro, secondo i dati forniti dal Comune, a mezzogiorno ha votato poco meno del 17% (16,95 per la precisione) degli aventi diritto al voto che, nel capoluogo, sono in tutto 72.515