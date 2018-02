Special IH/British Week – la settimana delle Meraviglie: 9-16 Febbraio 2018

Condividi

Quest’anno la Special IH/British Week sarà “la Settimana delle Meraviglie”!

Vedi il video di presentazione: QUI

L’annuale appuntamento per adulti con eventi ed attività in inglese organizzato dalla IH British School di Reggio Calabria, quest’anno si farà infatti inspirare dall’affascinante e misterioso libro di Lewis Carroll “Alice nel Paese delle Meraviglie.”

Pensate che Alice sia un libro per bambini? Vi sbagliate di grosso! E’ infatti un libro che vi sorprenderà: intrigante, divertente, e molto “dark”… oltre ad essere il quinto libro di sempre più tradotto al mondo …

Ma bando alle chiacchiere… passiamo alla sostanza.

L’evento di quest’anno prevede una promozione che darà diritto ad un sconto di 240 € per chi si iscriverà entro il 23 Febbraio ad un corso per adulti, Social competition su Facebook con fantastici premi e tantissime attività divertenti e gratuite in inglese.

Si parte il 9 febbraio con Alice on Screen, la proiezione in lingua originale del capolavoro “dark” di Tim Burton “Alice in Wonderland”, con Johnny Depp e Mia Wasikowska ….

Si prosegue il 10 Febbraio con il “Mad Hatter’s Tea Party”: un’occasione per scambiare quattro chiacchiere in inglese ed in italiano sorseggiando un buon “Tea” e sgranocchiando “Biscuits” alla Cremeria Sottozero.

Un paio di giorni di riposo e si passa a Martedì 13 Febbraio con “Read between the lines”, un viaggio alla scoperta dei misteri nascosti tra le pagine del famoso libro.

Giusto il tempo per festeggiare S. Valentino e si ricomincia! Giovedì 15 Febbraio è previsto l’appuntamento più dark della settimana, l’Escape Room Competition: una divertente Competition tra squadre. Chi riuscirà a salvare Alice prima che sia troppo tardi?

Gran finale Venerdì 16 Febbraio con l’Alice’s Underground Party che si terrà al Malavenda Cafè: Un divertente “final” party per chiudere in allegria la settimana delle Meraviglie. Un aperitivo, musica dal vivo e tanti scatti divertenti da condividere! Cause … “We are all mad here!”

E non è finita….. Siete intrigati dalle Facebook Competition? Collegatevi a https://www.facebook.com/britishschoolrc e scoprite i fantastici premi…

Le attività sono aperte a tutti gli adulti interessati e sono gratuite. La disponibilità dei posti è però limitata ed è quindi necessaria la prenotazione.

Sei interessato? PRENOTATI https://www.britishschoolrc.com/sbw

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.britishschoolrc.com