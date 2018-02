Reggio Calabria – Convegno ‘La legalità come modello sociale di impresa”

Condividi

Nella giornata del 6 febbraio 2018 nel Salone di rappresentanza del Palazzo del Governo sede della Prefettura di Reggio Calabria , si terrà, con inizio alle ore 11,30, il convegno dal tema “La legalità come modello sociale di impresa”.

Al centro del dibattito la riforma del Codice Antimafia dettata dalla legge n. 161/2017 e le principali novità, tra le quali la maggiore incisività delle misure di prevenzione patrimoniale, la più efficiente ed efficace amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati, la riorganizzazione della Agenzia di gestione, nonché i nuovi strumenti atti a bonificare le imprese infiltrate dalle organizzazioni criminali e destinatarie di interdittive antimafia, garantendo al contempo l’occupazione, i diritti dei lavoratori e lo sviluppo dei territori.

Porterà il proprio saluto ai relatori il Prefetto di Reggio Calabria, dott. Michele DI BARI, che ha organizzato e voluto la Tavola rotonda, pienamente conscio delle potenzialità recate dalla legge di riforma e dell’assoluta necessità che il sistema delle imprese nel Sud Italia e in Calabria rigetti definitivamente il pesante giogo delle organizzazioni criminali, liberando risorse per la produttività, lo sviluppo e la piena occupazione, in favore delle comunità locali e, in specie, dei giovani.

Ed ecco il programma di inizio e conclusione lavori e degli interventi dei relatori:

– 11,30 ● Inizio dei lavori della Tavola Rotonda con i Saluti alle Autorità presenti da parte di S.E. il,Prefetto di Reggio Calabria , Dott. Michele DI BARI :

– 11,40 ● << Il libero esercizio delle attività economiche, l’infiltrazione mafiosa e le tutele preventive antimafia >> Dott.ssa Kate TASSONE , Magistrato Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Consulente commissione Parlamentare ;

– 12,00 ● << L’amministrazione giudiziaria d’Impresa strumento e garanzia dell’interesse pubblico e dei diritti dei lavoratori >> Dott. Giovanni FRANCOLINI , Giudice Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo ;

– 12,20 ● << Le novità legislative a tutela della legalità nelle Imprese : le prassi applicative >> Dott.ssa Alessandra BORSELLI, Giudice Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria :

– 12,40 ● << Attività economica e responsabilità sociale dell’Impresa >> Prof. Antonino MAZZA LABOCCETTA – Ric. conf. Diritto Amministrativo – Università deli Studi Mediterranea di Reggio Calabria:

– 13,00 ● << L’attività economica tra esercizio della libertà d’Impresa e tutela giudiziaria di prevenzione >> Dott. Bernardo PETRALIA, Magistrato Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria ;

– 13,20 ● << L’infiltrazione della ‘ndrangheta nell’economia : le derive criminali del sistema imprenditoriale >> Dott. Federico CAFIERO DE RAHO , Magistrato Procuratore Nazionale antimafia e antiterrorismo ;

– 13,40 ● Conclusione dei lavori del Convegno con l’intervento dell’On. Rosy BINDI, Presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali , anche straniere .-