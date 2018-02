Messina: entro mercoledì candidature per selezione Garante dei Diritti dell’Infanzia

Condividi

Entro mercoledì 21 febbraio si potranno presentare le candidature relative all’avviso pubblico per la selezione del Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Messina, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. Il Consiglio Comunale, con Delibera n. 57/C del 10/8/2012, ha approvato l’istituzione di questa figura e si è dotato di apposito “Regolamento”. Si tratta di un organo monocratico, istituito in Italia nel 2011, con la finalità di attuare le misure previste dalla Convenzione di New York e più in generale di promuovere la tutela dei diritti dei minori. Il suo delicato ruolo entra in gioco per segnalare, alle competenti autorità, situazioni di abbandono, di disagio o di violazione o rischio di violazione, dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il Garante ha la facoltà di richiedere informazioni che siano rilevanti per la tutela dei minori, sia alle pubbliche amministrazioni che agli enti pubblici e privati; svolge la sua funzione a titolo gratuito per cinque anni e può essere rieletto una sola volta. Possono partecipare a ricoprire il ruolo tutti coloro che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale nel settore della tutela dei diritti dei minori; la nomina avverrà a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale, come previsto dal regolamento. Tutti i dettagli nell’Avviso, all’indirizzo:

http://www.comunemessina.gov. it/info/avviso-pubblico-per- la-selezione-del-garante-dei- diritti-per-linfanzia-e- ladolescenza-del-comune-di- messina/ .