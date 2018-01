Reggio Calabria – Si avvicina l’8^ edizione del Carnevale di Pellaro: il programma

Condividi

Mancano ormai poche settimane al via ufficiale dei festeggiamenti di Carnevale e si è in speranzosa attesa di vedere stilato quanto prima il Programma dettagliato di “Bentornato Carnevale 2018″ ; ma , al riguardo, è bene ricordare che, onde sostenere le iniziative volte alla valorizzazione del territorio, necessitano i contributi da parte delle amministrazioni e di quanti altri, tra cui commercianti o imprenditori, vorranno sostenere le idee della Pro Loco di Bocale .

Vive e molto sentite sono ancora le tradizioni per il Carnevale di cui, da oltre mezzo secolo, il ‘Gruppo di Bocale’ si rende promotore nel reggino con sfilate e burle farsesche, rappresentate oltre che a Pellaro, in alcuni anni, anche nella vicina Lazzaro .

A tanti viene in mente la farsa del Martedì grasso, l’ultimo giorno del Carnevale , con Re Carnevale processato, incarcerato e condannato al rogo . Ed in giro per le strade i ragazzini che amano fermarsi all’ingresso di casa dei vicini dove le Signore, con tipico garbo, offrono loro polpette e crispelle. E come segno di ringraziamento, i gruppetti giovanili , rappresentano la loro performance giocoliera : □ <carnaluvari muriu di notti / e ndi dassau quattru ricotti, / ddu frischi e ddu salati / pe’ li pòviri carcirati > □ (Carnevale è morto di notte / ed ha lasciato quattro ricotte, / due fresche e due salate / per i poveri carcerati) .

Il giorno dopo – Feria Quarta Cinerum – Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima ed i 40 giorni di astinenza e digiuno prima di Pasqua.

Calendario di Carnevale 2018 :

● Giovedì grasso: 8 Febbraio 2018; ● Carnevale: Domenica 11 Febbraio 2018; ● Martedi’ grasso: 13 Febbraio 2018; ● Mercoledi’ delle Ceneri: 14 Febbraio 2018.