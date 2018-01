‘Il Millennio è maggiorenne’: la mostra al Museo Marca di Catanzaro

Condividi

“Il Millennio è maggiorenne”, una

collettiva di dieci giovani artisti che cercano di affermarsi nel mondo

dell’arte contemporanea usando linguaggi innovativi, sperimentazioni e

tecniche espressioni del loro essere “millenials”, nati alla fine del

Secolo breve e cresciuti nella consapevolezza di una realtà virtuale e

tecnologica che ha preso piede diventando la dimensione preponderante.

Il Museo di Arte contemporanea festeggia con questa mostra il suo decimo

anno di vita. Un compleanno speciale che l’Amministrazione provinciale

di Catanzaro, guidata dal presidente Enzo Bruno, Ente proprietaria del

Museo, e la Fondazione Guglielmo, diretta dal notaio Rocco Guglielmo,

vuole valorizzare proprio per rendere omaggio ai traguardi tagliati e a

quello che il Marca è diventato in questi due lustri: un punto di

riferimento che ha contribuito a fare di Catanzaro una città della

cultura e dell’arte contemporanea.

L’esposizione inaugurata sabato pomeriggio – che resterà al Marca dal 13

gennaio al 20 marzo 2018 – è curata da Luca Beatrice, organizzata dalla

Fondazione Rocco Guglielmo e dalla Provincia di Catanzaro, realizzata in

collaborazione con Fabbrica EOS di Milano, la mostra è dedicata appunto

ad alcuni Millennials dell’arte italiana. Attraverso questa nuova

scommessa, il Museo Marca dà nuovamente voce alla propria vocazione:

sperimentare e creare nuovi approcci in spazi aperti al territorio, al

pubblico che si lascia travolgere da un incessante fermento culturale

tanto da trasformare lo spazio museale in un laboratorio di idee.

Il Millennio è maggiorenne è una collettiva che presenta i lavori di

dieci artisti – Aurora Meccanica, Davide Bramante, Silvia Celeste

Calcagno, Manuel Felisi, Beatrice Gallori, Fabio Giampietro, Dario

Goldaniga, Rosfer & Shaokun, Francesco Tricarico, Paolo Troilo – che

operano attraverso una pluralità di linguaggi e di tecniche espressive

che vanno dalla scultura alla pittura, dalla fotografia al video, alla

realtà virtuale e oltre.

“Grazie alla preziosa collaborazione con la Fondazione Guglielmo,

rafforzando le solide radici su cui il Marca si è consolidato nel tempo

diventando un riferimento nel panorama nazionale, Catanzaro è diventata

una piccola capitale del contemporaneo, mantenendo alto il livello

dell’offerta culturale senza trascurare i talenti locali, incrementando

la varietà degli eventi e attirando un pubblico sempre maggiore, e

variegato – ha affermato il presidente della Provincia, Enzo Bruno -. La

mostra dedicata alle voci emergenti dell’arte contemporanea conferma le

potenzialità del Museo Marca che in dieci anni è cresciuto e maturato e

nello stesso momento rafforza la convinzione che ci spinge ad investire

con determinazione in questo settore: la cultura migliora la qualità

della vita di chi la fruisce con passione e curiosità”.

“Siamo lieti di ospitare al MARCA – dichiara Rocco Guglielmo – questa

rassegna che indaga il linguaggio di dieci voci emergenti dell’arte

italiana contemporanea. Si tratta di un vero e proprio focus su questi

18 anni, su come sono cambiati i tempi dal 2000 ai giorni d’oggi. Un

messaggio di speranza per i giovani dimostrarlo che se c’è voglia di

riuscire nulla è precluso. Tra le cose che non c’erano nel 2018 e ci

sono oggi c’è anche il Marca. Oltre che sei scudetti consecutivi della

Juve”, scherza il notaio Guglielmo.

“Questa mostra dimostra la coerenza della programmazione del Marca

nell’alternanza tra le mostre di arte storicizzata, e l’innovazione:

questo dimostra la validità nazionale della programmazione del Marca –

dice Domenico Piraina, direttore artistico del Palazzo Reale di Milano

-. Muovendoci tra le opere d’arte di questi giovani artisti che nel 2000

avevano scelto il loro percorso leggiamo l’arte come paradigma della

società”.

Come afferma Luca Beatrice nel suo testo in catalogo “Per quanto

riguarda l’arte, non c’erano alcuni musei di oggi firmati dalle

archistar, ad esempio il Maxxi di Zaha Hadid e il Louvre Abu Dhabi di

Jean Nouvel. C’erano molte più gallerie private, che facevano ricerca

coraggiosa e sostenevano il mercato medio, spazzato via dalla lunga

crisi economica, però i processi si possono modificare, non arrestare,

si sono aperte altre realtà interessanti e indipendenti, che pur

sostenendosi a fatica continuano a proporre facce nuove e spunti

interessanti”.

“Forse per un giovane artista – continua Luca Beatrice – oggi è più dura

rispetto a diciotto anni fa, perché i confini si sono estesi, ci si

deve confrontare con tutto il mondo e non ha più senso insistere sulle

realtà locali. Però è altrettanto vero che le opportunità si sono

moltiplicate, i voli costano meno, le residenze sono fenomeno in

costante crescita. Insomma, un diciottenne del 2018 che sia interessato

ad arte e cultura, con un po’ di talento, sufficiente ambizione, cultura

e curiosità, può decidere di andarsene dove vuole”. A chiudere

l’inaugurazione il concerto di Francesco Tricarico, uno degli artisti

che espongono e che il grande pubblico conosce già bene come musicista.