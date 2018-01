Lotteria Italia: tre biglietti vincenti venduti in Calabria

Condividi

L’Epifania, ogni anno, coincide anche con un momento che continua ad essere un rituale molto sentito dagli italiani: l’estrazione della Lotteria Italia.

La Calabria è stata baciata solo in minima parte.

Il bigleitto da cinque milioni di euro è stato venduto ad Anagni, in provincai di Frosinone.

Per la Calabrai, invece, sono arrivati i così detti premi di seconda e terza categoria che avranno comunque migliorato il 2018 di alcuni calabresi.

Un biglietto con vincinta di 50.000 euro è stato venduto a Corigliano.

Due vincite da 20.000 euro, invece, sono stat ifatti registrare a Lamezia e Soverato.

I biglietti vendut in Calabria sono circa 155.000, con un aumento del 2,4%.