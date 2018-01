La Regione sostiene il mondo dell’artigianato

Condividi

L’assessore regionale al sistema della logistica con delega alle attività produttive Francesco Russo, ha incontrato, presso la Cittadella regionale i rappresentanti delle associazioni degli Artigiani.

L’incontro è stato occasione per discutere i punti chiave del regolamento per la concessione di contributi per le operazioni di credito artigiano agevolato, che rientra tra gli appuntamenti pianificati nell’ambito delle attività produttive, in uno al quadro complessivo dato dal Disegno di Legge in materia di artigianato.

Hanno partecipato all’incontro, che si è svolto presso gli uffici dell’assessorato, per Confartigianato Silvano Barbalace, per Casartigiani Giovanni Aricò, per CNA Calabria Vincenzo Pepparelli e per la Regione Calabria i dirigenti Felice Iracà e Francesco Marano.

L’assessore Russo ha evidenziato che, con l’attuazione del regolamento e del DDL, la Regione Calabria vuole incentivare le politiche produttive a favore del mondo artigiano, con vantaggi sia per la collettività, sia per gli operatori, i lavoratori autonomi e le piccole imprese.

Strategia e realizzazione operativa sono l’esito di un’azione congiunta tra la Regione e gli operatori del settore artigianato, che è uno dei settori portanti della Calabria.