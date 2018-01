Caso Scajola, legali: Pippione non ha mai parlato di pressioni

Condividi

“Con riguardo all’udienza svoltasi oggi e alle notizie apparse in proposito, intendo precisare che, all’opposto di quanto pubblicato, il teste Paolo Pippione non ha mai e poi mai parlato di ‘pressioni’ da parte dell’ex ministro affinche’ Pippione spostasse somme di danaro da Montecarlo a Nizza per aiutare la signora Chiara Rizzo, ne’ ha mai parlato di aiuti ad Amedeo Matacena”. E’ quanto dichiara in una nota l’avvocato Elisabetta Busuito, legale dell’ex ministro Scajola.