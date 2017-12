Incidente a Villa San Giovanni: il Prefetto plaude all’efficienza dei soccorsi

Condividi

L’attività dei soccorsi è stata coordinata dalla Prefettura di Reggio Calabria, che ha assicurato la propria presenza presso l’area di emergenza e ha mantenuto costanti contatti con l’unità di crisi, lavorando in sinergia con la Direzione Generale del Grande Ospedale Metropolitano.

Grazie alla collaborazione con Telecom Italia Mobile è stata attivata, al n. 0965/397323, una linea telefonica dedicata ai parenti dei feriti: sono circa una decina i passeggeri ricoverati, mentre i restanti viaggiatori, dimessi, hanno potuto proseguire il loro viaggio con mezzi appositamente predisposti.

Nell’occasione il Prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari ha constatato la professionalità del servizio offerto dal Direttore Generale del Grande Ospedale Metropolitano e dal personale medico ed infermieristico del Pronto Soccorso che, anche avvalendosi del volontario supporto di personale, in riposo e di altre Unità Operative Complesse, ha reso possibile l’allestimento di postazioni supplementari per assicurare la necessaria assistenza ai feriti, consentendo di gestire celermente ed efficacemente l’emergenza