Crotone – Un evento al giorno fino all’Epifania per il Natale

Presentato questa mattina, nella Sala Consiliare, il calendario degli eventi che caratterizzeranno le festività natalizie nella città di Crotone.

Sarà un Natale all’insegna della socializzazione, dello stare insieme, del divertimento, della serenità con quaranta appuntamenti che vedranno protagonisti sopratutto i bambini e le famiglie, ma con spazi importanti di coinvolgimento anche per i giovani.

A presentare il fitto calendario il sindaco Ugo Pugliese e gli assessori alle Attività Produttive Sabrina Gentile e allo Spettacolo e Turismo Giuseppe Frisenda, che in tandem hanno costruito un percorso che parte già partito dal primo dicembre e che si snoderà fino all’Epifania.

Un nutrito antipasto degli eventi si è già vissuto con il partecipato Gran Galà del Circo e con il fatto che, molto in anticipo rispetto al passato, la città si è già illuminata a festa. Illuminazioni che non sono installate solo nelle vie del centro ma che interesseranno anche altri quartieri della città.

Già da stasera 7 dicembre al via i “mercatini del Natale” in Corso Vittorio Veneto, che con una elegante e particolare coreografia animeranno la popolare strada cittadina.

Mercatini che saranno disponibili con i tradizionali addobbi e leccornie natalizie anche il giorno 8 dicembre.

Musica Lirica protagonista del primo “Concerto dell’Immacolata” l’8 dicembre presso la Chiesa di S. Chiara.

La tradizionale “Pizzica” si ballerà il 9 dicembre presso “Joseph” il 9 dicembre mentre via XXV aprile sarà palcoscenico domenica 10 dicembre del primo appuntamento con le “Vie in festa”.

Martedì 12 dicembre non mancherà un appuntamento con una delle pietanze più popolari con la “Festa della Pizza” in via Ramelli

Via Poggioreale ospiterà il 13 dicembre il secondo appuntamento con le “Vie in festa”

Sempre il 13 dicembre sul lungomare cittadino lo spettacolo dei fuochi pirotecnici di “S. Lucia”.

Lo sport sale in cattedra il 15 dicembre al teatro Apollo con il “Gran Galà dello Sport” che festeggerà una annata straordinaria per il mondo sportivo crotonese fatto di successi in campo nazionale e internazionale in numerose discipline sportive.

Via Mario Nicoletta il 16 dicembre sarà palcoscenico del terzo appuntamento con le “vie in Festa”.

Sabato 16 in piazza della Resistenza il Villaggio di Babbo Natale è pronto ad accogliere i bambini nella magica atmosfera natalizia.

Via Roma domenica 17 è la quarta tappa delle “vie in Festa” mentre il tradizionale fascino delle zampogne itineranti della “A’ Strina” di Pierluigi Virelli coinvolgerà tutti nelle vie cittadine.

Spazio alla cultura il 19 dicembre con la presentazione nell’aula magna del Liceo Classico del libro di Francesco Lopez “Democede”

Un importante evento per la città di Crotone si vivrà la sera del 19 dicembre con la proiezione alla Sala Raimondi del pluripremiato cortometraggio “Penalty” di Aldo Iuliano.

Due strutture “Hexagol” in piazza Pitagora dal 20 al 23 dicembre

Il 21 dicembre appuntamento in via Vittorio Veneto con il “Christmas Beer” e il concerto de “The Yellow”

Il 22 dicembre tra piazza Duomo e Corso Vittorio Veneto il primo “Festival della musica itinerante” mentre la sera un tradizionale incontro allo storico “Caffè Italia” per gli auguri di Natale.

Domenica 24 al Farmer Market i dolci tipici del Natale.

Mercoledì 27 dicembre gli artisti del Teatro della Maruca si esibiranno in piazza della Resistenza.

Nella Basilica Cattedrale il 27 dicembre il Concerto di Natale con l’orchestra diretta dal maestro Luca Campana.

E tra il 28 e 30 dicembre continuano le esibizioni itineranti del Teatro della Maruca.

Ancora musica con il maestro Lody Luka al Museo di Pitagora il 30 dicembre.

Tradizionale tuffo di Capodanno il primo gennaio sul lungomare cittadino e sabato 6 dicembre lo stesso lungomare ospita l’arrivo della Befana.

Ancora una volta il 31 dicembre l’amministrazione Pugliese propone un evento che mancava da anni in città e che lo scorso anno nella sua prima proposta ha visto la partecipazione di oltre diecimila persone: il Capodanno in piazza.

La notte del 31 dicembre il lungomare cittadino si trasformerà in una discoteca all’aperto con i più famosi dj crotonesi e con il concerto di una grandissima star del panorama dello spettacolo internazionale che sarà la sorpresa per il nuovo anno per tutti i cittadini crotonesi e per quanti vorranno festeggiare la notte dell’ultimo dell’anno a Crotone.