Reggina, verso il superscambio col Pisa: Strambelli in Toscana, Eusepi a Reggio

Condividi

Potrebbe prendere forma uno scambio che rischierebbe di fare la fortuna di tutti.

Secondo, infatti, quanto riporta Alfredo Pedullà, Reggina e Pisa starebbero lavorando ad uno scambio che, allo stato attuale, avrebbe buone possibilità di andare in porto.

Il riferimento va all’operazione che porterebbe Nicola Strambelli in Toscana.

Il barese, attualmente fuori dal progetto amaranto e rimasto a Reggio ad allenarsi, andrebbe così in Serie B, mentre a Reggio arriverebbe Umberto Eusepi.

Si tratta di un centravanti che, in carriera, ha segnato anche diciotto gol in una sola stagione in Serie C.

Lo scorso anno sono stati 7 in 19 apparizioni con il Novara.