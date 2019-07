Reggina, in arrivo un altro ‘botto’ sul mercato; lo annuncia Gianluca Di Marzio

Condividi

La Reggina sta per perfezionare un’operazione che chiuderebbe il cerchio di una difesa che arriverebbe ad avere una qualità e una quantità da top assoluta.

Non dimenticando che gli amaranto hanno già chiuso per Bertoncini, Marco Rossi e Marchi e avevano già in organico Gasparetto, oggi sembra proprio vicina alla definizione la trattativa che porterebbe sullo Stretto un pezzo da novanta per Toscano.

Ecco quanto scrive Gianluca Di Marzio:

“Reggina, in chiusura Giuseppe Loiacono, difensore classe ’91 ex Foggia”.

Il calciatore si è svincolato dai pugliesi appena falliti ed ha un passato in B ed un profilo vincente in Serie C.

Non a caso è cercato da diversi club del campionato cadetto.

La Reggina gli sta offrendo un triennale importante.

Loiacono può giocare sia da terzino destro che da difensore centra nella difesa a tre.