Reggina, al momento non benissimo la campagna abbonamenti: i numeri

La Reggina ha comunicato che, a chiusura della fase di abbonamenti dedicata ai rinnovi, sono state sottoscritte 1238 tessere per i settori di Curva Sud e Tribuna Ovest.

Il totale era di circa 2000 e si immaginava si potesse avere una conferma in toto considerato che il patron Gallo sta allestendo una squadra da vertice.

Per capire il dato complessivo, però, occorrerà aspettare due fasi.

La prima sarà quella in cui sarà aperta la campagna rinnovi per la Tribuna Est, per la quale si è in attesa dei nuovi seggiolini e nella quale potranno rinnovare 1000 abbonamenti.

Successivamente aprirà la fase open, in cui tutti potranno sottoscrivere una tessera.

Ecco il comunicato:

Alle ore 21 del 27 luglio, sesto giorno di vendita, sono state rinnovate 1238 tessere.

In attesa dell’approvazione del progetto relativo il cambio dei seggiolini in tribuna Est cosi come previsto dalla normativa della Lega, sarà possibile sottoscrivere la propria tessera solo in Curva Sud e Tribuna Ovest. Per la Tribuna Est, le modalità saranno rese note nei prossimi giorni.

GIORNI E ORARI DI ATTIVITA’ DELLA BIGLIETTERIA UFFICIALE DEL CLUB

Da lunedì 29 luglio, i nuovi abbonati potranno sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2019/20.

Lunedi 29 luglio dalle ore 15:00 alle ore 20:00

da martedi 30 luglio a sabato 3 agosto dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

domenica 4 agosto chiuso