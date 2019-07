Non ci sono posti sui voli per Reggio Calabria, Reggina-Vicenza a rischio?

Può capitare che una trasferta di Coppa Italia possa diventare un’impresa e non solo per le distanze che separano il Vicenza da Reggio Calabria, atteso al Granillo dalla Reggina nella serata del 4 agosto (sebbene ancora l’orario non sia ufficiale).

La sfida, però, potrebbe saltare per un motivo atipico: i veneti starebbero trovando difficoltà a reperire posti suoi voli aerei che arrivano all’Aeroporto dello Stretto o in aerostazioni limitrofe.

Il motivo è facile da individuare. Nel primo weekend di agosto (dovendo arrivare venerdì o sabato) risulta molto difficile trovare posti vacanti considerati i tanti fuori sede di rientro e i turisti che avevano già programmato la loro vacanza al Sud.

Da Vicenza filtra l’indiscrezione secondo cui il sodalizio del patron Renzo Rosso potrebbe addirittura richiedere lo spostamento della sfida in una data in cui ci sarebbe la possibilità di rendere meno difficile lo spostamento della comitiva biancorossa. Si parla già del 6 agosto.

Ovviamente si proverà ad andare alla ricerca di soluzioni che potrebbero risolvere i problemi descritti.