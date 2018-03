Trofeo delle Regioni: Ecco I dodici convocati della Rappresentativa Calabria

Condividi

La rappresentativa dei 2004 di Calabria dopo un lungo percorso fatto di raduni, allenamenti, tornei e piccoli-grandi passi in avanti è pronta per partecipare al Trofeo delle Regioni 2018.

La spedizione regionale sarà coordinata dal Referente Tecnico Territoriale e dal Dirigente del Comitato Regionale Danilo Cirelli. Gli allenatori sono Giuseppe Cotroneo e Fausto Scerbo. Il preparatore fisico è Valerio Tolomeo. Nel ruolo di fisioterapista ci sarà Valentina Fregola.

C’era tanta curiosità nel conoscere i dodici convocati: il Capitano della Smaf Andrea Agosto rappresenterà Catanzaro; Bagnara è in festa per la convocazione di Vincenzo Barilà; poker di convocati da casa Viola Reggio Calabria con il play Alessandro Ziino, Daniele Campolo,Angelo Messina e Fabio Freno; da Cosenza ci saranno Leonardo De Rito della Micromega e Luca Tiberi dell’Abacos; Gioia Tauro sarà rappresentata da Vincenzo Giovinazzo del Basket Alan; la costa ionica sorride grazie alla convocazione di Ilario SImonetti dell’Eutimo Locri; da casa Vis Reggio parteciperà alla manifestazione Lorenzo Sontuoso; per la Nuova Jolly,infine è stato convocato Demetrio Scarfò. Le riserve a casa sono Edoardo La Neve dell’Abacos, Vincenzo Milano dell’Alan Basket Gioia Tauro ed Alessandro Vasta della Micromega Cosenza.

La selezione scenderà in campo sul parquet di Inverigo alle ore 15 del 29 Marzo 2018 per l’esordio nella competizione contro la Valle D’Aosta.

Il trofeo gira l’Italia dal 2002 con lo scopo di mettere a confronto i migliori giocatori e giocatrici Under 14 di tutte le regioni. Precedentemente ospitato in Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia e Toscana, viene assegnato dalla FIP alla Lombardia per la prima volta per l’edizione 2018.

La manifestazione si svolgerà in Brianza, con base a proprio a Seregno al PalaSomaschini, ma si giocherà anche al PalaRovagnati di Biassono, al PalaBancoDesio, al PalaMeda, al PalaFamila di Seveso, al Palazzetto dello Sport di Inverigo, Macherio e Varedo.

Sono attesi oltre cinquecento atleti sotto la regia del Basket Seregno, comitato organizzatore dell’evento. Al Pala “Don Milani” di via Carroccio sarà allestito il “Free village”, riservato ad atleti e staff.

Si giocheranno oltre 90 partite sotto lo sguardo attendo di spettatori provenienti da tutta Italia. Le finali, maschile e femminile, si disputeranno al PalaBancoDesio, palazzetto da 6500 posti: per i giovani cestisti una grande occasione di esibirsi su un parquet prestigioso e davanti a un grande pubblico.