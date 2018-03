Pallavolo: la “Nautica De Maria Diamante Sport” conquista la Serie C ai play off.

Condividi

E’ Serie C e grande festa, per la Nautica De Maria Diamante Sport di pallavolo che domenica si è affermata per 3 set a 1 nella seconda gara di finale dei play off, contro l’ACI Leone CSG Volley di Catanzaro. Una vittoria ottenuta in un Palacorvino pieno di supporter che hanno incitato con grande calore la squadra risultando ancora volta un vero e proprio “uomo in più” in campo. Un successo meritato e un sogno che si realizza per gli uomini guidati dal Mister Carmelo Presta, figura storica della pallavolo diamantese, che con una e vera e propria impresa si erano già affermati per 3 a 2 nella prima gara espugnando il campo dei catanzaresi fino allora imbattuti tra le mura amiche. Un successo storico che dopo qualche anno riporta Diamante nella Pallavolo che conta e che premia il lavoro svolto dalla società presieduta da Giovanni De Simone da tutto lo staff tecnico a cominciare dal già citato mister Presta che ha saputo amalgamare una compagine dall’età media giovane, con qualche elemento di esperienza, e che sull’unità e sullo spirito di squadra, oltre che sulle qualità dei singoli, ha saputo costruire la promozione in C. Una rosa composta da: Bartolomeo Benedetto, Carlo Campilongo, Francesco Cauteruccio, Carmelo Fortunato, Daniel Gamba, Alessandro Leo, Emiliano Magurno, Egidio Nervino, Vincenzo Nervino, Salvatore Papa, Hatem Luigi Samir, John Paul Tarasco. Per la cronaca la compagine diamantese aveva terminato la regular season al terzo posto, dietro Belvolley Belvedere e Cgs Volley Catanzaro, poi superata nei play off. “Ci abbiamo creduto” è lo slogan creato per l’occasione, ribadito con emozione e felicità al termine dal Mister Presta e dal Presidente Giovanni Di Simone, che a nome della dirigenza ha voluto ringraziare gli sponsor che hanno contribuito al risultato e ha dichiarato, all’emittente cittadina TeleDiamante: “Ovviamente è stato un campionato difficile, durante il quale abbiamo dovuto lottare in ogni partita perché nessun risultato era scontato alla vigilia; noi, dal canto nostro, abbiamo dato il massimo, sudando e lavorando con sacrificio in settimana, per farci trovare pronti ad ogni incontro. Siano molto felici per questa promozione che ha un sapore diverso e quindi la accogliamo con più soddisfazione. Chiaramente estendiamo la nostra gioia a tutti i tifosi che si meritano questo bel traguardo perché sono stati eccezionali soprattutto nelle gare casalinghe dove sono stati sempre numerosi e calorosi. Complimenti a tutti !”. Oltre al presidente Di Simone completano il quadro dei dirigenti: Angelo Perrone, Gianluca Benvenuto, Giuseppe Magurno, Michela Sollazzo.