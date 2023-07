Lavoro assunzioni Ferrovie dello Stato: contratti a tempo indeterminato, requisiti e scadenze

Si ricercano diverse figure professionali nel settore ferroviario di tutto il territorio italiano con assunzioni a tempo indeterminato

Le posizioni aperte sono rivolte a project planner, autisti di linea e assistenti alle opere tecnologiche: le candidature online hanno scadenze diverse tra luglio e settembre e si ricercano soprattutto diplomati.

Per quanto riguarda le figure di project planner sarà possibile candidarsi online entro il 10 Settembre, l’occupazione riguarderà mansioni di pianificazione delle attività dei progetti di competenza, la redazione del budget iniziale e annuale, l’analisi degli scostamenti e le decisioni in merito alla copertura dei fabbisogni finanziari. Oltre al diploma di scuola superiore ed esperienza nel settore, sono richiesti padronanza del pacchetto Office e di programmi come Ms Project e Autocad.

È previsto un contratto a tempo indeterminato oppure un apprendistato professionalizzante per gli autisti di linea con diploma da inserire nella filiale Busitalia Veneto S.p.A. nelle provincie di Padova e Rovigo. I requisiti richiesti per la posizione includono la patente di guida di categoria D e la carta di qualificazione del conducente. Saranno oggetto di preferenza figure con diploma di scuola superiore e la residenza nelle regioni del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emila Romagna o Lombardia. L’offerta di lavoro scade il 31 luglio.

Le figure di assistenti alle opere tecnologiche supporteranno invece il direttore dei lavori nella verifica dei materiali utilizzabili nella realizzazione di un appalto, nella preparazione della documentazione tecnica e nel controllo dell’esecuzione dei lavori. Per candidarsi a questa posizione è necessario essere in possesso di un diploma tecnico, un’esperienza precedente di almeno due anni, una buona conoscenza dei processi di costruzione di linee ferroviarie, una certa familiarità con i programmi Office, Autodesk Autocad e Ms Project e la conoscenza della lingua inglese. I luoghi di lavoro saranno Milano, Verona, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Reggio Calabria, ma è importante essere disponibili per frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale. I soggetti idonei verranno inseriti in azienda a tempo indeterminato.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è una delle più grandi realtà industriali del Paese: oltre 70.000 persone gestiscono ogni giorno oltre 8mila treni e 250mila bus-km, trasportando in un anno circa 830 milioni di passeggeri e 50 milioni di tonnellate di merci. Il network ferroviario è di oltre 16.700 km di rete, di cui circa 1.000 dedicati ai servizi Alta Velocità. Il Gruppo è presente in tutta Italia, nei principali capoluoghi di Provincia: Milano, Torino, Genova, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Ancona, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari.

Per proporre la propria candidatura è possibile inserire il proprio curriculum online sul sito di Ferrovie dello Stato Italiane in cui è presente una pagina dedicata anche a ulteriori opportunità di lavoro con un elenco di posizioni aperte. Una volta individuata la figura professionale di proprio interesse e per la quale si desidera candidarsi si accede con qualche click e si completa la domanda di lavoro.