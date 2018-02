L’ oro rosso di Calabria Food protagonista in tv

Condividi

Il sugo è quasi pronto, l’acqua bolle. Prego accomodatevi su la7. E, buon appetito. Calabria Food, l’azienda della famiglia Crispino, di Mangone, è stata ospite su la 7, durante il programma condotto da Roberta De Matthaeis che, si occupa di enogastronomia e turismo. Il viaggio dell’inviato speciale Anthony Peth, ambasciatore del gusto, prosegue ogni domenica in giro per l’Italia, per scovare e presentare storie di imprenditori, artigiani e produttori di eccellenza. In ogni puntata una nuova storia da raccontare. La trasmissione ha portato le telecamere di La7 in provincia di Cosenza, alla scoperta di tesori paesaggistici ed enogastronomici.

Protagonista sul piccolo schermo, Arturo Crispino, imprenditore di successo e CEO della società Calabria Food, cresciuto tra i valori della famiglia e i piaceri della buona tavola, la sua famiglia e Mangone. L’azienda calabrese, scelta come eccellenza italiana per questa puntata di “Gustibus”, ha colpito la redazione proprio per la sua storia e per la sua tradizione, oltre che per la qualità dei prodotti. La storia della Salsa per Amatori – raccontata dallo stesso Arturo Crispino, con la stessa passione di come migliaia di massaie, fanno “borbottare” il sugo nella pentola, “nasce nel secondo dopoguerra, per ritrovare i sapori genuini di una passata di pomodoro tradizionale”.

Negli anni ’50 la famiglia Crispino emigra nel Nord Italia, lasciandosi alle spalle anche il gusto del pomodoro calabrese e il rito della realizzazione della conserva. I pomodori raccolti nell’orto di casa, l’utilizzo delle bottiglie di risulta, la partecipazione di tutta la famiglia, il caldo sole del sud, sono gli elementi di una tradizione di cui si sente la mancanza. E’ così che nasce l’idea imprenditoriale dei fratelli Antonio e Benedetto: realizzare una salsa di pomodoro uguale a quella che preparavano insieme alla loro mamma Maria”.

Mentre le telecamere di Gustibus, inquadrano l’azienda e ne esaltano la catena di produzione e di conservazione, la voce di Arturo Crispino, come in un doc-film sulla genuinità della tavola, fa da sottofondo alle immagini. “Decidono – riprende l’amministratore di Calabria Food – pertanto, di ritornare nella nativa Valle del Savuto con l’obiettivo di produrre la Salsa per Amatori, la più buona e genuina. Generazione dopo generazione, quell’idea dei fratelli Crispino, continua ad essere realtà. Nel cuore della Calabria, a Mangone, da mezzo secolo, infatti, si seguita ad avere la stessa attenzione per la scelta delle materie prime, per la cura e il mantenimento di una ricetta semplicissima, fatta di solo pomodoro e basilico.

Una lavorazione lenta e paziente che rispetta una tradizione legata a segreti che si tramandano di padre in figlio. “Salsa per Amatori”, con il tempo, non è diventato solo sinonimo di cucina, di genuinità, di Calabria, di ricordi ma è diventato anche un brand di cultura. E proprio grazie a questo delizioso connubio Mangone, le sue bellezze e le sue eccellenze gastronomiche sono state protagoniste del programma culinario di La7. Tante le immagini riprese dalla troupe televisiva dell’emittente nazionale che ha dato spazio non solo all’attività artigianale di Crispino ma al patrimonio storico, culturale e artistico del piccolo borgo. Una vetrina importante all’insegna dell’eccellenza, per un itinerario enogastronomico simbolo del Made In Italy e fiore all’occhiello dei nostri territori.