Il Gambero Rosso assegna un premio alla gelateria “Il Cantagalli”

Il 2018 inizia col botto per Francesco Mastroianni e la sua gelateria “Il Cantagalli”. Anche la guida “Gelaterie d’Italia”, rivista nata lo scorso anno dalla grande famiglia del “Gambero Rosso”, infatti, per la prima volta, premia la bravura e l’arte del pasticcere lametino e i suoi deliziosi gelati, assegnandogli ben 2 coni. Mastroianni, come gli altri gelatieri cui è stato assegnato il prestigioso riconoscimento, ha ricevuto i voti da parte della giuria, secondo alcuni criteri ben precisi e molto rigidi, che riguardano il locale (e sulla sciccheria di quelli di via S. Rocco, soprattutto dopo il restyling dell’estate scorsa, non si possono nutrire dubbi) e l’assaggio del prodotto che coinvolge tutti e 5 i sensi. Prodotto che deve essere “vero”, cioè realizzato con ingredienti di prima qualità, rispettoso della stagionalità, dalla filiera trasparente.

Così a Lamezia Terme, si può andare sul sicuro, certi che sia uno dei circa 340 indirizzi giusti segnalati dalla guida, dove degustare un gelato regale e sempre all’altezza, che esalta le materie prime, locali e tipiche calabresi (come i fichi della piana o la nocciola Tonda Calabrese), con qualche sfizio di creatività come l’eccellente Taleggio e Pere.

“Era un premio che mi mancava – ha detto con grande soddisfazione l’artista del gelato Francesco Mastroianni -. I due coni ricevuti sono, comunque, sempre e soltanto, il frutto del grande lavoro di tutta la mia squadra che eccelle per impegno e qualità nel lavoro che, quotidianamente, svolge per soddisfare e rendere felici i nostri affezionati clienti. Da quest’anno, anche i lettori del “Gambero” sanno dove trovarci”.