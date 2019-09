La seconda edizione di Scirubetta, il festival del gelato artigianale

Il Villaggio Scirubetta, quest’anno, aprirà ogni giorno dal 14 al 17 settembre alle 18:30 e rimarrà attivo sino a tarda notte per consentire ai visitatori di intraprendere un fantastico viaggio sensoriale che gli farà degustare i veri sapori del gelato artigianale.

Tante le novità, dopo il grandissimo successo dello scorso anno, che l’APAR, l’Associazione Pasticceri Reggini organizzatrice di Scirubetta, ha messo in campo per migliorare un evento che ha l’ambizioso obiettivo di divenire una delle più importanti manifestazioni dedicate al gelato artigianale d’Italia.

Ecco quindi che i Maestri Gelatieri, grazie anche alla presenza di ospiti internazionali, aumenteranno passando da ventiquattro a quaranta, arricchendo così un’offerta fresca e golosa con tanti gusti di gelato, uno più buono e particolare dell’altro, creati in esclusiva per il Festival. Uno spazio sarà anche dedicato al gelato salato grazie agli Show Cooking organizzati in collaborazione con i migliori Chef del territorio, che prepareranno ogni sera piatti gourmet completati da speciali gusti di gelato salato realizzati per l’occasione.

Ed ancora tanti Show Cooking giornalieri organizzati dalle aziende sponsor che permetteranno agli innumerevoli ospiti del villaggio di vedere dal vivo la preparazione di “piccoli capolavori” gelati che, alla fine, saranno offerti agli spettatori.

Non mancherà l’animazione per grandi e piccini e gli spazi di approfondimento con ospiti prestigiosi. Si inizierà Sabato 14 settembre alle ore 20:30 con il convegno “Il Bergamotto di Reggio Calabria: prospettive di sviluppo”. Domenica 15 settembre sempre alle 20:30 sarà la volta della Tavola rotonda “Il design come stile di vita e come scelta professionale” per finire Lunedi 16 settembre con l’ultimo convegno “Il Gelato Artigianale: alimento sano e naturale”. Martedì 17 settembre alle ore 19,30 il gran finale con la premiazione del vincitore del Festival

Anche la seconda edizione di Scirubetta, quindi, si preannuncia un successo, certamente per le tante novità previste ma, soprattutto, per l’adozione di un format vincente e innovativo apprezzato tanto dalle aziende del settore quanto dai tantissimi visitatori che, anche in questo scorcio di fine estate, affolleranno uno dei villaggi più golosi d’Italia.