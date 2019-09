Al SANA di Bologna il Super succo antiossidante

SANA 2019 è la fiera internazionale del biologico e dal 6 al 9 settembre a Bologna, diventa la vetrina ideale per le novità agroalimentari e per il mondo del food bio e salutistico nonché trampolino di lancio per piccole e medie aziende del settore. E proprio in questa occasione verrà presentato il supersucco antiossidante, made in Italy, naturale (non da concentrato) e biologico di melograno, bergamotto e bacche fresche di Goji Italiano: il TRIS ENERGY JUICE. L’azienda agricola Patea di Brancaleone (RC), nella locride reggina, già attiva nella produzione di succhi naturali di bergamotto, insieme alla Rete di Imprese “LYKION” per la filiera multiregionale del Goji Italiano, propone un prodotto ad alta valenza nutraceutica ed energizzante, con un elevato valore antiossidante visto che sfiora le 5.000 unità ORAC (la capacità antiossidante di un alimento contro i radicali liberi) certificate dall’Università di Urbino – Dipartimento di Scienze biomolecolari. Tenendo conto che il fabbisogno di un adulto si stima dalle 3.000 alle 5.000 unità ORAC, il TRIS ENERGY JUICE è un vero superfood energizzante per gli sportivi e per chi pratica attività faticose, un alimento ristoratore quotidiano per il professionista ed un antiossidante per tutta la famiglia. E secondo i biologi nutrizionisti, essendo un succo di tre frutti antiossidanti per eccellenza e italiani, a basso livello calorico e di zuccheri rispetto alla media dei succhi naturali oggi disponibili, è un prodotto ad alto indice IAM (Indice di Adeguatezza Mediterranea) e ad alto livello IQN (Indice di Qualità Nutrizionale). Un alimento approvato dall’AINC – Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina, dall’Associazione Italiana Biologi, dal gruppo “Nutracè – bontà e benessere” e dalla Nutraceutical Academy. “Il buon cibo salutare a tavola e la Dieta mediterranea ripartono senza dubbio dal Mezzogiorno d’Italia. La nutraceutica del food avanza velocemente, grazie alla maggiore consapevolezza dei consumatori, all’e-commerce e alla cosiddetta tropicalizzazione crescente che consentirà, sempre di più, l’ottenimento di prodotti agricoli un tempo impensabili alle nostre latitudini ed oggi importanti per la dieta quotidiana a base di antiossidanti per una sana longevità” sostiene l’agronomo Rosario Previtera, promotore di Nutraceutical Academy e presidente della filiera multiregionale del Goji Italiano, secondo il quale “si punterà sempre di più a prodotti nutraceutici ovvero a prodotti naturali con capacità curative e preventive e soprattutto ad alta valenza antiossidante e antiaging, potendo così evitare il consumo sfrenato dei diffusissimi integratori da farmacia e da palestra”. Presso lo stand dell’azienda Patea al SANA (B20/Pad.28) sarà possibile degustare il TRIS ENERGY JUICE ed altri succhi della salute. Inoltre, si parlerà de “La Nutraceutica del food per una sana longevità” insieme alla d.ssa Stefania La Badessa, alias Fitogirl, farmacista e saggista, Venerdì 6 settembre alle ore 14,00 e insieme alla biologa nutrizionista Caterina Palocci, vicepresidente AINC, Sabato 7 settembre alle ore 14,00.

Evento: https://www.facebook.com/events/2268063649909455/