Calabria in tavola:in Australia una rubrica TV sull’enogastronomia calabrese

L’enogastronomia calabrese ritorna protagonista in TV , ma questa volta in Australia, nella trasmissione intitolata “Calabria in tavola”.

il nuovo programma, in onda su rete Italia Melbourne, farà conoscere tramite servizi e approfondimenti le antiche ricette tradizionali e i metodi di lavorazione dei prodotti che rappresentano al meglio la nostra regione, che in ambito culinario anche all’estero ha riscontrato successi.

Tra centinaia di aspiranti provenienti da tutta l’Australia, sono stati selezionati per rappresentare le antiche tradizioni gastronomiche Calabresi, lo chef Sandro Isabella, Ambasciatore del Menu tipico Lametino e presidente nazionale della delegazione Australiana dell’Accademia delle tradizioni popolari Calabresi e il vice presidente dell’Accademia, il maestro Gaetano Scalise.

Durante la prima dimostrazione eentanbi dovranno realizzare ed illustrare mediante un tutorial per i migliaia le caratteristiche e le modalità di preparazione di uno dei prodotti più rappresentativi della Calabria, la soppressata

Nelle successive puntate invece saranno presentate le altre rinomate ricette della tradizione enogastronomica calabrese. Ampio spazio sarà dedicato alle ricette di “strettissimo magro”, cucina strettamente legata alla Spiritualità di San Francesco di Paola.