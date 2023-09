I Love Lego, la magia dei mattoncini più famosi al mondo in esposizione a Reggio Calabria

In esposizione a Reggio Calabria, bellissime opere di ingegneria ed architettura realizzate con i mattoncini LEGO da sempre, apprezzati ed amati da grandi e bambini.

I LOVE LEGO, mostra che dallo scorso 7 Settembre è visitabile presso la Pinocoteca Civica e il Foyer del teatro Cilea di Reggio Calabria, è l’esposizione dei record e resterà in riva allo Stretto sino al prossimo 6 Gennaio 2024.

Un incredibile ed affascinante “viaggio” tra decine di metri quadrati che ricostruiscono scenari, paesaggi medioevali, gli splendori dell’Antica Roma e tanto altro ancora, realizzati con i mattoncini più famosi al mondo.

Tra magnifici diorami costruiti con oltre 1.000.000 di mattoncini assemblabili, la mostra racconta l’incredibile evoluzione di quello che, da giocattolo tra i più comuni e conosciuti, si è trasformato negli anni, in vera e propria opera d’arte.

L’esposizione degli iconici mattoncini colorati è promossa dal Comune di Reggio Calabria, Assessorato Cultura e Turismo con l’assessore Irene Calabrò, nell’ambito del progetto “Azioni pilota per un distretto culturale e turistico della Città di Reggio Calabria”, a valere sulla corrispondente azione del PON METRO React-EU, prodotta ed organizzata da Piuma, in collaborazione con Arthemisia.

Come detto, in un mini tour è possibile ammirare milioni di mattoncini e non solo.

Tra 6 fantastici diorami costruiti grazie alla collaborazione di un gruppo di appassionati collezionisti privati, le due sedi (la Pinacoteca e il Foyer del Cilea) saranno invase da tante installazioni che renderanno la mostra unica.

Infatti, a far da cornice ai minimondi Lego e “invadendo” gli stessi diorami, le simpaticissime vignette comiche ideate da “Legolize” e gli oli ispirati a grandi capolavori della storia dell’arte reinterpretati e trasformati in “omini lego” dall’artista contemporaneo Stefano Bolcato.

La mostra, visitabile il lunedì dalle ore 8.30 alle 13.20 (ultimo accesso 12.30) mentre da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.15 / 14.30 – 18.00 e il sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 19), non è direttamente sponsorizzata da LEGO ed è realizzata grazie ad alcuni dei più grandi collezionisti del mondo.

Per ulteriori info

https://www.ticket.it/evento/i-love-lego.aspx