Orme nel Parco, il primo Parco avventura ed eco-esperienziale della Calabria

Orme nel Parco è il primo Parco avventura della Calabria divenuto, nel 2014, Eco-esperienziale. Il parco di tre ettari, immerso in un bosco di faggi, si trova nel cuore del Parco Nazionale della Sila, precisamente a Tirivolo nel comune di Zagarise, provincia di Catanzaro.

“L’idea nasce nel 2008 da due giovani imprenditori con la passione per la montagna e, dopo un viaggio in Canada, abbiamo deciso di portare in Calabria un’idea brillante che mette a stretto contatto l’individuo con la natura – spiega il responsabile Giovanni Leonardi – E’ un’impresa turistica che offre ai visitatori percorsi acrobatici, tiro con l’arco, bike, arrampicata sportiva, cabina benessere e tanto altro ancora. Una novità per la Calabria che ha da subito attirato la curiosità dei turisti incantati dalla bellezza del bosco e della natura incontaminata. A 1600 metri di altitudine, il parco è una tra le principali attrattive turistiche montane del Sud Italia”.

Il punto di forza del parco oltre alla bellezza del posto stesso, uno degli scenari più suggestivi ed incontaminati della Calabria, è la professionalità dello staff, un team qualificato ed esperto che segue passo dopo passo i clienti. Inoltre, il Parco avventura è eco-compatibile, offre attrattive ed attività per tutti: scolaresche, famiglie, gruppi organizzati, aziende.

Un binomio vincente “natura-avventura” sul quale ci ha creduto ed investito il responsabile Leonardi raddoppiando anno dopo anno, le presenze dei visitatori.

Il parco, distante dal primo centro abitato circa 20 km, è un luogo che ha mantenuto la sua naturale bellezza: l’aria campionata in questo angolo di mondo è risultata essere la più pura d’Europa e le strutture create per i turisti hanno un impatto praticamente inesistente sull’ambiente.

Col tempo, è stato arricchito di 21 aree picnic dislocate tutte nel bosco e all’ombra, noleggiabili per l’intera giornata previa prenotazione, di un punto ristoro dove è possibile degustare prodotti tipici e di un’area attrezzata e recintata con giochi per bambini.

Insomma attività fisica, benessere, scoperta della natura ma anche arte, enogastronomia e storia per la valorizzazione del territorio. Un’oasi naturale incastonata nei boschi incontaminati della Sila catanzarese da vedere e vivere assolutamente.

Orme nel Parco è aperto tutti i giorni dalle ore 9 del mattino sino al tramonto.

Per altre info è possibile contattare i numeri di telefono 3332317580 o 3343363690 o l’indirizzo e-mail info@ormenelparco.it