Grande “Notte Bianca” al centro commerciale “Porto degli Ulivi” di Rizziconi, a due passi dallo svincolo A3 di Gioia Tauro.

E’ tutto pronto per l’atteso evento in programma venerdì 9 Agosto che, con la collaborazione di Studio 54 Live, a partire dalle ore 22, vedrà non solo big del panorama nazionale esibirsi in un concerto assolutamente gratuito ma i negozi aperti fino le 02.00 di notte con tante promozioni per i clienti.

A scaldare la serata, i cantanti Biondo ed Emma Muscat, coppia che si è formata nella diciassettesima edizione del talenti show “Amici” di Maria de Filippi, il rapper Clementino, il cantautore Cristiano Malgioglio e tanti altri pronti a far ballare e cantare grandi e bambini.

Il Porto degli Ulivi, caratterizzato da 70 negozi, un ipermercato e un ampio parcheggio esterno, è una vera “città-mercato” di 33 mila metri quadrati, un centro commerciale divenuto col tempo, punto di riferimento del territorio. Merito di una squadra valida composta di eccellenti professionisti del settore che puntano non solo alla soddisfazione dei clienti con franchising prestigiosi e affermati sul mercato, ma sviluppano progetti innovativi, dagli elevati standard qualitativi con design accattivante il tutto con una costante attenzione alla sostenibilità.

La “Notte Bianca” è una formula ormai classica nella quale divertimento, musica, eventi e shopping sono i capisaldi di un’attività commerciale che mette a disposizione della sua affezionata clientela, dai marchi più fashion ai prodotti tecnologici più innovativi, alle promozioni dell’estate che permetteranno a chi vi parteciperà di sbizzarrirsi ad acquistare prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Un’occasione da non perdere, un modo diverso per trascorrere con la famiglia, gli amici, i propri figli una serata all’insegna dell’allegria e della buona musica.

E allora, non perdete la festa più bella dell’estate!